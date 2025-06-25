Сандалі з дитинства повернулись у моду — їх носять навіть зірки

Сандалі. Фото: Freepik

Ще кілька років тому сандалі на липучках асоціювалися з туристами на маршрутах і татами в поїздках на дачу. Але у 2025-му все змінилося — "дідові" сандалі офіційно стали модним мастхевом літа. І не просто як зручне взуття, а як стильний акцент сучасного гардероба.

Про це пише Vogue.

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Після показів Miu Miu, The Row і Prada, де моделі дефілювали в мінімалістичних, але функціональних сандалях, стало зрозуміло — горпкор остаточно захопив вулиці. Поєднання комфорту й стилю — головна формула сезону.

Сандалі на липучках. Фото: Vogue

Як обрати "ті самі" сандалі

Шукайте моделі:

з товстою анатомічною підошвою;

з мінімалістичними лямками на липучках;

у нейтральних кольорах: чорний, беж, хакі — або навпаки, неонові акценти для сміливих.

Сандалі у стильному образі. Фото: Vogue

З чим носити трендові сандалі

З романтичними сукнями

Контрастність — головна фішка. Повітряна сукня-комбінація плюс грубуваті сандалі — вийде образ, як з Pinterest.

З костюмами oversize

Вони чудово врівноважують строгий крій костюма. Ідеально для міських модниць, які цінують зручність.

З шортами й білими шкарпетками

Цей прийом повернувся з 90-х і тепер має напрочуд свіжий вигляд, особливо якщо додати трендову кепку чи поясну сумку.

З денімом

Прямі джинси або спідниця-міді з деніму та спортивна майка — формула ідеального літнього casual.

В цілому, "дідові" сандалі — це протест проти болючих підборів і пластмасової краси. Це вибір на користь себе, свого тіла і власного стилю. І, погодьмося, в цьому є щось дуже сучасне.

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