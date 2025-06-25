Сандалі з дитинства повернулись у моду — їх носять навіть зірки

Неочікувана мода — чому варто інвестувати в сандалі на липучках
Ще кілька років тому сандалі на липучках асоціювалися з туристами на маршрутах і татами в поїздках на дачу. Але у 2025-му все змінилося — "дідові" сандалі офіційно стали модним мастхевом літа. І не просто як зручне взуття, а як стильний акцент сучасного гардероба.
Про це пише Vogue.
Звідки взявся тренд на ці сандалі
Після показів Miu Miu, The Row і Prada, де моделі дефілювали в мінімалістичних, але функціональних сандалях, стало зрозуміло — горпкор остаточно захопив вулиці. Поєднання комфорту й стилю — головна формула сезону.
Як обрати "ті самі" сандалі
Шукайте моделі:
- з товстою анатомічною підошвою;
- з мінімалістичними лямками на липучках;
- у нейтральних кольорах: чорний, беж, хакі — або навпаки, неонові акценти для сміливих.
З чим носити трендові сандалі
З романтичними сукнями
Контрастність — головна фішка. Повітряна сукня-комбінація плюс грубуваті сандалі — вийде образ, як з Pinterest.
З костюмами oversize
Вони чудово врівноважують строгий крій костюма. Ідеально для міських модниць, які цінують зручність.
З шортами й білими шкарпетками
Цей прийом повернувся з 90-х і тепер має напрочуд свіжий вигляд, особливо якщо додати трендову кепку чи поясну сумку.
З денімом
Прямі джинси або спідниця-міді з деніму та спортивна майка — формула ідеального літнього casual.
В цілому, "дідові" сандалі — це протест проти болючих підборів і пластмасової краси. Це вибір на користь себе, свого тіла і власного стилю. І, погодьмося, в цьому є щось дуже сучасне.
Раніше ми писали про стильні в'єтнамки, що носять навіть зірки.
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