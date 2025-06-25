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Головна Мода Неочікувана мода — чому варто інвестувати в сандалі на липучках

Неочікувана мода — чому варто інвестувати в сандалі на липучках

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 09:19
Сандалі з дитинства повернулись у моду — їх носять навіть зірки
Сандалі. Фото: Freepik
Ключові моменти Звідки взявся тренд на ці сандалі З чим носити трендові сандалі

Ще кілька років тому сандалі на липучках асоціювалися з туристами на маршрутах і татами в поїздках на дачу. Але у 2025-му все змінилося — "дідові" сандалі офіційно стали модним мастхевом літа. І не просто як зручне взуття, а як стильний акцент сучасного гардероба.

Про це пише Vogue.

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Звідки взявся тренд на ці сандалі

Після показів Miu Miu, The Row і Prada, де моделі дефілювали в мінімалістичних, але функціональних сандалях, стало зрозуміло — горпкор остаточно захопив вулиці. Поєднання комфорту й стилю — головна формула сезону.

Сандалі, що захопили подіуми цього літа
Сандалі на липучках. Фото: Vogue

Як обрати "ті самі" сандалі

Шукайте моделі:

  • з товстою анатомічною підошвою;
  • з мінімалістичними лямками на липучках;
  • у нейтральних кольорах: чорний, беж, хакі — або навпаки, неонові акценти для сміливих.
З сандалями можна носити різний одяг
Сандалі у стильному образі. Фото: Vogue

З чим носити трендові сандалі

З романтичними сукнями

Контрастність — головна фішка. Повітряна сукня-комбінація плюс грубуваті сандалі — вийде образ, як з Pinterest.

З костюмами oversize

Вони чудово врівноважують строгий крій костюма. Ідеально для міських модниць, які цінують зручність.

З шортами й білими шкарпетками

Цей прийом повернувся з 90-х і тепер має напрочуд свіжий вигляд, особливо якщо додати трендову кепку чи поясну сумку.

З денімом

Прямі джинси або спідниця-міді з деніму та спортивна майка — формула ідеального літнього casual.

В цілому, "дідові" сандалі — це протест проти болючих підборів і пластмасової краси. Це вибір на користь себе, свого тіла і власного стилю. І, погодьмося, в цьому є щось дуже сучасне.

Раніше ми писали про стильні в'єтнамки, що носять навіть зірки.

Також ми повідомляли, яке літнє взуття буде ідеально пасувати ледь не до всього.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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