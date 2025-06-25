Сандалии из детства вернулись в моду — их носят даже звезды

Неожиданная мода — почему стоит покупать сандалии на липучках
Еще несколько лет назад сандалии на липучках ассоциировались с туристами на маршрутах и папами в поездках на дачу. Но в 2025-м все изменилось — "дедушкины" сандалии официально стали модным мастхэвом лета. И не просто как удобная обувь, а как стильный акцент современного гардероба.
Об этом пишет Vogue.
Откуда взялся тренд на эти сандалии
После показов Miu Miu, The Row и Prada, где модели дефилировали в минималистичных, но функциональных сандалиях, стало понятно — горпкор окончательно захватил улицы. Сочетание комфорта и стиля — главная формула сезона.
Как выбрать "те самые" сандалии
Ищите модели:
- с толстой анатомической подошвой;
- с минималистичными лямками на липучках;
- в нейтральных цветах: черный, беж, хаки — или наоборот, неоновые акценты для смелых.
С чем носить трендовые сандалии
С романтичными платьями
Контрастность — главная фишка. Воздушное платье-комбинация плюс грубоватые сандалии — получится образ, как с Pinterest.
С костюмами oversize
Они отлично уравновешивают строгий крой костюма. Идеально для городских модниц, которые ценят удобство.
С шортами и белыми носками
Этот прием вернулся из 90-х и теперь выглядит удивительно свежо, особенно если добавить трендовую кепку или поясную сумку.
С денимом
Прямые джинсы или юбка-миди из денима и спортивная майка — формула идеального летнего casual.
В целом, "дедовские" сандалии — это протест против болезненных каблуков и пластмассовой красоты. Это выбор в пользу себя, своего тела и собственного стиля. И, согласимся, в этом есть что-то очень современное.
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