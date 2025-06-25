Сандалии из детства вернулись в моду — их носят даже звезды

Сандалии. Фото: Freepik

Еще несколько лет назад сандалии на липучках ассоциировались с туристами на маршрутах и папами в поездках на дачу. Но в 2025-м все изменилось — "дедушкины" сандалии официально стали модным мастхэвом лета. И не просто как удобная обувь, а как стильный акцент современного гардероба.

Об этом пишет Vogue.

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После показов Miu Miu, The Row и Prada, где модели дефилировали в минималистичных, но функциональных сандалиях, стало понятно — горпкор окончательно захватил улицы. Сочетание комфорта и стиля — главная формула сезона.

Сандалии на липучках. Фото: Vogue

Как выбрать "те самые" сандалии

Ищите модели:

с толстой анатомической подошвой;

с минималистичными лямками на липучках;

в нейтральных цветах: черный, беж, хаки — или наоборот, неоновые акценты для смелых.

Сандалии в стильном образе. Фото: Vogue

С чем носить трендовые сандалии

С романтичными платьями

Контрастность — главная фишка. Воздушное платье-комбинация плюс грубоватые сандалии — получится образ, как с Pinterest.

С костюмами oversize

Они отлично уравновешивают строгий крой костюма. Идеально для городских модниц, которые ценят удобство.

С шортами и белыми носками

Этот прием вернулся из 90-х и теперь выглядит удивительно свежо, особенно если добавить трендовую кепку или поясную сумку.

С денимом

Прямые джинсы или юбка-миди из денима и спортивная майка — формула идеального летнего casual.

В целом, "дедовские" сандалии — это протест против болезненных каблуков и пластмассовой красоты. Это выбор в пользу себя, своего тела и собственного стиля. И, согласимся, в этом есть что-то очень современное.

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