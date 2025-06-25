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Главная Мода Неожиданная мода — почему стоит покупать сандалии на липучках

Неожиданная мода — почему стоит покупать сандалии на липучках

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 09:19
Сандалии из детства вернулись в моду — их носят даже звезды
Сандалии. Фото: Freepik
Ключові моменти Откуда взялся тренд на эти сандалии С чем носить трендовые сандалии

Еще несколько лет назад сандалии на липучках ассоциировались с туристами на маршрутах и папами в поездках на дачу. Но в 2025-м все изменилось — "дедушкины" сандалии официально стали модным мастхэвом лета. И не просто как удобная обувь, а как стильный акцент современного гардероба.

Об этом пишет Vogue.

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Откуда взялся тренд на эти сандалии

После показов Miu Miu, The Row и Prada, где модели дефилировали в минималистичных, но функциональных сандалиях, стало понятно — горпкор окончательно захватил улицы. Сочетание комфорта и стиля — главная формула сезона.

Сандалі, що захопили подіуми цього літа
Сандалии на липучках. Фото: Vogue

Как выбрать "те самые" сандалии

Ищите модели:

  • с толстой анатомической подошвой;
  • с минималистичными лямками на липучках;
  • в нейтральных цветах: черный, беж, хаки — или наоборот, неоновые акценты для смелых.
З сандалями можна носити різний одяг
Сандалии в стильном образе. Фото: Vogue

С чем носить трендовые сандалии

С романтичными платьями

Контрастность — главная фишка. Воздушное платье-комбинация плюс грубоватые сандалии — получится образ, как с Pinterest.

С костюмами oversize

Они отлично уравновешивают строгий крой костюма. Идеально для городских модниц, которые ценят удобство.

С шортами и белыми носками

Этот прием вернулся из 90-х и теперь выглядит удивительно свежо, особенно если добавить трендовую кепку или поясную сумку.

С денимом

Прямые джинсы или юбка-миди из денима и спортивная майка — формула идеального летнего casual.

В целом, "дедовские" сандалии — это протест против болезненных каблуков и пластмассовой красоты. Это выбор в пользу себя, своего тела и собственного стиля. И, согласимся, в этом есть что-то очень современное.

Ранее мы писали про стильные вьетнамки, что носят даже звезды.

Также мы сообщали, какая летняя обувь будет идеально подходить чуть ли не ко всему.

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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