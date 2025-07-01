Наймодніші кросівки 2025 — ідеальні на всі випадки життя

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Є тренди, які з’являються на один сезон, а є ті, що стають частиною стилю надовго. У 2025-му таким хітом стали чорні кросівки. Ніяких логотипів на півпідошви, кислотних вставок чи гігантських платформ — лише стримана класика. І саме Токіо показав, як це працює.

Про це пише Vogue.

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Які кросівки стали хітом в Японії

У японській столиці чорні кросівки зараз на кожному кроці. Їх носять з костюмами та сукнями, зі спідницями й широкими джинсами. Їх поєднують з усім, що є в гардеробі. І це не дивно — такі кросівки мають лаконічний і водночас не нудний вигляд. Вони точно роблять образ стильнішим.

Чорні кросівки вже не сприймаються як винятково спортивне взуття. Завдяки акуратному дизайну вони стали майже універсальними: можна взути їх і на прогулянку, і в офіс, і на побачення. Особливо популярні моделі з вузьким носком, м’якою підошвою та мінімалістичним оздобленням — такі зараз на піку.

Модні кросівки. Фото: Vogue

Які моделі зараз на хвилі

Серед фаворитів знайомі багатьом Mexico 66 від Onitsuka Tiger. У цих кросівках вже не раз з’являлась Гейлі Бібер, а в Японії їх носять незалежно від віку й статі. Ще один хіт — Sclaw від того ж бренду, але менш відомий, зате дуже стильний.

Серед глобальних брендів варто звернути увагу на adidas Taekwondo — ідеально прості та зручні, а також культові Samba та футуристичні Nike Shox, які повернулися з новою силою — тепер теж у чорному.

Стильні кросівки в образі. Фото: Vogue

Чому чорні кросівки — це мастхев

Не видно пилу, бруду, подряпин, а тому вони завжди мають акуратний вигляд. До того ж чорний додає образу зібраності та візуально подовжує ноги. Такі кросівки можна поєднати буквально з будь-яким луком — від сукні до тренча.

Як їх носити

Простіше кажучи, з чим завгодно. Але особливо ефектно чорні кросівки виглядають у поєднанні з:

сукнями в мінімалістичному стилі;

широкими джинсами або костюмними штанами;

"тихою розкішшю" — тобто речами без логотипів, але з якісної тканини;

шортами та сорочками у літній сезон.

Цього року мода ніби трохи притишила звук: більше уваги деталям, матеріалам і силуетам. І чорні кросівки ідеально в цю естетику вписались. Якщо ви ще вагаєтесь — не варто. Це саме той варіант, з якого починається гардероб майбутнього.

Раніше ми писали про те, з яким саме одягом варто носити кросівки.

Також ми повідомляли, які кросівки з 90-х зараз носять справжні модниці.