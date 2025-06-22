Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода З чим носити кросівки цього літа — найстильніші ідеї образів

З чим носити кросівки цього літа — найстильніші ідеї образів

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 11:12
Як стильно носити кросівки влітку — варіанти сміливих образів
Дівчина у кросівках. Фото: Freepik
Ключові моменти Ідеї стильних образів з кросівками

Кросівки однозначно стануть головним взуттям цього літа. Вони пасуватимуть до різних образів та стилів: мінішорти, яскраві принти чи штани балони — поєднати це взуття можна з будь-чим.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Ідеї стильних образів з кросівками

Кросівки та тваринний принт

Суперпопулярними цього року є леопардовий та інші тваринні принти. Вони вдало будуть поєднуватися з кросівками. Зокрема, модель у зеленому відтінку вдало доповнюватиме леопардові штани. А от футболка з таким принтом буде мати гарний вигляд із замшевими кросівками.

З чим носити кросівки
Кросівки та футболка в леопардовому принті. Фото: Vogue

Яскраві кросівки та вишуканий образ

Яскраві кросівки незвичного силуету будуть дуже актуальними цього сезону. Модниці обирають футбольні бутси чи високі боксерські кросівки. Це взуття пасуватиме під повсякденні образи, додаючи їм елегантності.

З чим носити кросівки влітку 2025
Образ з яскравими кросівками. Фото з Instagram

Кросівки та короткі шорти

Ідеальний тандем складуть кросівки з ультракороткими та піжамними шортами. На верх можна обрати зручну блузу на зав'язках чи білку майку з кардиганом. Такий образ буде вільним та зручним.

З чим носити кросівки влітку 2025
Образ із кросівками та шортами. Фото з Instagram

Кросівки, принт горох та максіспідниця

Принт горох гучно увірвався в тренди цього літа. Модниці ним просто одержимі. Якщо ви не боїтесь експериментів в образах, спробуйте поєднати його з кросівками.

З чим носити кросівки влітку 2025
Образ зі спідницею та кросівками. Фото з Instagram

Страшні кросівки та штани-балони

Ідеально пасують кросівки під штани-балони. Такий образ не просто має стильний вигляд, а й напрочуд комфортний та зручний. Додайте білу футболку та хустку й ваш аутлук стане неперевершеним.

З чим носити кросівки влітку 2025
Образ зі штанами та кросівками. Фото з Instagram

Кросівки пасують як під елегантні образи, так і під зручні луки для прогулянок. Не бійтеся експериментувати, аби знайти ідеальне поєднання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі варто взяти із собою у відпустку. Мастхев назвав український дизайнер Андре Тан.

Також ми розповідали про те, які сукні будуть антитрендовими цього сезону. Краще про них забути.

мода одяг тренди стиль кросівки
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації