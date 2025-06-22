Як стильно носити кросівки влітку — варіанти сміливих образів

Дівчина у кросівках. Фото: Freepik

Кросівки однозначно стануть головним взуттям цього літа. Вони пасуватимуть до різних образів та стилів: мінішорти, яскраві принти чи штани балони — поєднати це взуття можна з будь-чим.

Про це пише Vogue.

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Кросівки та тваринний принт

Суперпопулярними цього року є леопардовий та інші тваринні принти. Вони вдало будуть поєднуватися з кросівками. Зокрема, модель у зеленому відтінку вдало доповнюватиме леопардові штани. А от футболка з таким принтом буде мати гарний вигляд із замшевими кросівками.

Кросівки та футболка в леопардовому принті. Фото: Vogue

Яскраві кросівки та вишуканий образ

Яскраві кросівки незвичного силуету будуть дуже актуальними цього сезону. Модниці обирають футбольні бутси чи високі боксерські кросівки. Це взуття пасуватиме під повсякденні образи, додаючи їм елегантності.

Образ з яскравими кросівками. Фото з Instagram

Кросівки та короткі шорти

Ідеальний тандем складуть кросівки з ультракороткими та піжамними шортами. На верх можна обрати зручну блузу на зав'язках чи білку майку з кардиганом. Такий образ буде вільним та зручним.

Образ із кросівками та шортами. Фото з Instagram

Кросівки, принт горох та максіспідниця

Принт горох гучно увірвався в тренди цього літа. Модниці ним просто одержимі. Якщо ви не боїтесь експериментів в образах, спробуйте поєднати його з кросівками.

Образ зі спідницею та кросівками. Фото з Instagram

Страшні кросівки та штани-балони

Ідеально пасують кросівки під штани-балони. Такий образ не просто має стильний вигляд, а й напрочуд комфортний та зручний. Додайте білу футболку та хустку й ваш аутлук стане неперевершеним.

Образ зі штанами та кросівками. Фото з Instagram

Кросівки пасують як під елегантні образи, так і під зручні луки для прогулянок. Не бійтеся експериментувати, аби знайти ідеальне поєднання.

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