Які сукні вийшли з моди влітку 2025 року — що носити замість них

Антитренди літа — ці сукні вже не варто діставати із шафи
Кожне літо — це як новий старт. Хочеться скинути із себе все зайве, включно зі старими речами, які вже не приносять радості. Особливо коли йдеться про сукні. Одні здаються нудними, інші — надто складними, треті просто втратили актуальність. Якщо теж ловите себе на думці, що щось не так — цей гайд саме для вас.
Ним поділився Who What Wear.
Сукні, що вийшли з моди цього літа
Забуваємо про прямий поділ
Рівна нижня лінія сукні — звучить як щось з минулого. Ні, вона не погана, але відверто нудна. У 2025-му нам хочеться більше руху в образі. У моді асиметрія, легкий хаос і форма, яка ніби танцює разом з вами. Уявіть сукню зі скошеним краєм, одним відкритим плечем або незвичним драпіруванням.
"Прямі силуети мені вже здаються занадто передбачуваними. Тепер хочеться суконь із характером", — ділиться фешн-редакторка Ребекка Ріс-Еванс.
До побачення, "пухирчастий" поділ
Сукні, які нагадують повітряну кульку, мали раніше милий вигляд. Тепер же вони здаються трохи карикатурними й складними для життя. Їм на зміну прийшли моделі із заниженою талією. Вони витягують фігуру, додають легкості й ідеально підходять під усе — від босоніжок до витончених підборів.
"Bubble-сукні завжди були для мене незручними. А от занижена талія — це щось свіже й легке", — зізнається модна журналістка Бріттані Дейві.
Сільський стиль — не наш вибір цього літа
Романтичні рукави-ліхтарики, строкаті візерунки й образи "як із села" вже не викликають вау-ефекту. Їхнє місце займають сукні з коміром-халтер — відкриті плечі, лаконічний крій, мінімум деталей. Ідеально, коли хочеться свободи, простору й легкого подиху.
"Цього літа хочеться більше повітря — в образах і в житті. Халтер-сукня — це саме те", — каже fashion-оглядачка Наталі Манро.
Одним словом, якщо сукня вас не радує — відпустіть її. І сміливо приміряйте щось нове, цікаве, що змусить вас посміхнутись, дивлячись у дзеркало.
Раніше ми писали про те, яка сукня з 1980-х знову в тренді.
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