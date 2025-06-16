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Головна Мода Антитренди літа — ці сукні вже не варто діставати із шафи

Антитренди літа — ці сукні вже не варто діставати із шафи

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Дата публікації: 16 червня 2025 10:26
Які сукні вийшли з моди влітку 2025 року — що носити замість них
Дівчина в сукні. Фото: Freepik
Ключові моменти Сукні, що вийшли з моди цього літа

Кожне літо — це як новий старт. Хочеться скинути із себе все зайве, включно зі старими речами, які вже не приносять радості. Особливо коли йдеться про сукні. Одні здаються нудними, інші — надто складними, треті просто втратили актуальність. Якщо теж ловите себе на думці, що щось не так — цей гайд саме для вас.

Ним поділився Who What Wear.

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Сукні, що вийшли з моди цього літа

Забуваємо про прямий поділ

Рівна нижня лінія сукні — звучить як щось з минулого. Ні, вона не погана, але відверто нудна. У 2025-му нам хочеться більше руху в образі. У моді асиметрія, легкий хаос і форма, яка ніби танцює разом з вами. Уявіть сукню зі скошеним краєм, одним відкритим плечем або незвичним драпіруванням.

"Прямі силуети мені вже здаються занадто передбачуваними. Тепер хочеться суконь із характером", — ділиться фешн-редакторка Ребекка Ріс-Еванс.

Прямий крій більше не в тренді
Сукня, що варта уваги у 2025-му. Фото з Instagram

До побачення, "пухирчастий" поділ

Сукні, які нагадують повітряну кульку, мали раніше милий вигляд. Тепер же вони здаються трохи карикатурними й складними для життя. Їм на зміну прийшли моделі із заниженою талією. Вони витягують фігуру, додають легкості й ідеально підходять під усе — від босоніжок до витончених підборів.

"Bubble-сукні завжди були для мене незручними. А от занижена талія — це щось свіже й легке", — зізнається модна журналістка Бріттані Дейві.

Довжина сукні, від якого варто відмовитись
Антитрендові сукня. Фото з Instagram

Сільський стиль — не наш вибір цього літа

Романтичні рукави-ліхтарики, строкаті візерунки й образи "як із села" вже не викликають вау-ефекту. Їхнє місце займають сукні з коміром-халтер — відкриті плечі, лаконічний крій, мінімум деталей. Ідеально, коли хочеться свободи, простору й легкого подиху. 

"Цього літа хочеться більше повітря — в образах і в житті. Халтер-сукня — це саме те", — каже fashion-оглядачка Наталі Манро.

Халтер-сукня в тренді
Жінка в сукні.  Фото з Instagram

Одним словом, якщо сукня вас не радує — відпустіть її. І сміливо приміряйте щось нове, цікаве, що змусить вас посміхнутись, дивлячись у дзеркало.

Раніше ми писали про те, яка сукня з 1980-х знову в тренді.

Також ми повідомляли, до яких сарафанів варто придивитись цього літа.

літо мода сукня стиль антитренди
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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