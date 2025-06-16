Які сукні вийшли з моди влітку 2025 року — що носити замість них

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Кожне літо — це як новий старт. Хочеться скинути із себе все зайве, включно зі старими речами, які вже не приносять радості. Особливо коли йдеться про сукні. Одні здаються нудними, інші — надто складними, треті просто втратили актуальність. Якщо теж ловите себе на думці, що щось не так — цей гайд саме для вас.

Ним поділився Who What Wear.

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Забуваємо про прямий поділ

Рівна нижня лінія сукні — звучить як щось з минулого. Ні, вона не погана, але відверто нудна. У 2025-му нам хочеться більше руху в образі. У моді асиметрія, легкий хаос і форма, яка ніби танцює разом з вами. Уявіть сукню зі скошеним краєм, одним відкритим плечем або незвичним драпіруванням.

"Прямі силуети мені вже здаються занадто передбачуваними. Тепер хочеться суконь із характером", — ділиться фешн-редакторка Ребекка Ріс-Еванс.

Сукня, що варта уваги у 2025-му. Фото з Instagram

До побачення, "пухирчастий" поділ

Сукні, які нагадують повітряну кульку, мали раніше милий вигляд. Тепер же вони здаються трохи карикатурними й складними для життя. Їм на зміну прийшли моделі із заниженою талією. Вони витягують фігуру, додають легкості й ідеально підходять під усе — від босоніжок до витончених підборів.

"Bubble-сукні завжди були для мене незручними. А от занижена талія — це щось свіже й легке", — зізнається модна журналістка Бріттані Дейві.

Антитрендові сукня. Фото з Instagram

Сільський стиль — не наш вибір цього літа

Романтичні рукави-ліхтарики, строкаті візерунки й образи "як із села" вже не викликають вау-ефекту. Їхнє місце займають сукні з коміром-халтер — відкриті плечі, лаконічний крій, мінімум деталей. Ідеально, коли хочеться свободи, простору й легкого подиху.

"Цього літа хочеться більше повітря — в образах і в житті. Халтер-сукня — це саме те", — каже fashion-оглядачка Наталі Манро.

Жінка в сукні. Фото з Instagram

Одним словом, якщо сукня вас не радує — відпустіть її. І сміливо приміряйте щось нове, цікаве, що змусить вас посміхнутись, дивлячись у дзеркало.

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