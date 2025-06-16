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Главная Мода Антитренды лета — эти платья уже не стоит доставать из шкафа

Антитренды лета — эти платья уже не стоит доставать из шкафа

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 10:26
Какие платья вышли из моды летом 2025 года — что носить вместо них
Девушка в платье. Фото: Freepik
Ключові моменти Платья, вышедшие из моды этим летом

Каждое лето — это как новый старт. Хочется сбросить с себя все лишнее, включая старые вещи, которые уже не приносят радости. Особенно когда речь идет о платьях. Одни кажутся скучными, другие — слишком сложными, третьи просто потеряли актуальность. Если тоже ловите себя на мысли, что что-то не так, — этот гайд именно для вас.

Им поделился Who What Wear.

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Платья, вышедшие из моды этим летом

Забываем о прямом подоле

Ровная нижняя линия платья — звучит как что-то из прошлого. Нет, она не плохая, но откровенно скучная. В 2025-м нам хочется больше движения в образе. В моде асимметрия, легкий хаос и форма, которая будто танцует вместе с вами. Представьте платье со скошенным краем, одним открытым плечом или необычной драпировкой.

"Прямые силуэты мне уже кажутся слишком предсказуемыми. Теперь хочется платьев с характером", — делится фэшн-редактор Ребекка Рис-Эванс.

Прямий крій більше не в тренді
Платье, которое стоит внимания в 2025 году. Фото из Instagram

До свидания, "пузырчатый" подол

Платья, которые напоминают воздушный шарик, раньше выглядели мило. Теперь же они кажутся немного карикатурными и сложными для жизни. Им на смену пришли модели с заниженной талией. Они вытягивают фигуру, добавляют легкости и идеально подходят под все — от босоножек до изящных каблуков.

"Bubble-платья всегда были для меня неудобными. А вот заниженная талия — это что-то свежее и легкое", — признается модная журналистка Бриттани Дэйви.

Довжина сукні, від якого варто відмовитись
Антитрендовое платье. Фото из Instagram

Деревенский стиль — не наш выбор этим летом

Романтичные рукава-фонарики, пестрые узоры и образы "как из деревни" уже не вызывают вау-эффекта. Их место занимают платья с воротником-халтер — открытые плечи, лаконичный крой, минимум деталей. Идеально, когда хочется свободы, простора и легкого дыхания.

"Этим летом хочется больше воздуха — в образах и в жизни. Халтер-платье — это как раз то, что нужно", — говорит fashion-обозреватель Натали Манро.

Халтер-сукня в тренді
Женщина в платье. Фото из Instagram

Одним словом, если платье вас не радует — отпустите его. И смело примеряйте что-то новое, интересное, что заставит вас улыбнуться, глядя в зеркало.

Ранее мы писали о том, какое платье из 1980-х снова в тренде.

Также мы сообщали, к каким сарафанам стоит присмотреться этим летом.

лето мода платье стиль антитренды
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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