Как стильно носить кроссовки летом — варианты смелых образов

С чем носить кроссовки этим летом — самые стильные идеи образов
Кроссовки однозначно станут главной обувью этого лета. Они подойдут к различным образам и стилям: мини-шорты, яркие принты или брюки баллоны — совместить эту обувь можно с чем угодно.
Об этом пишет Vogue.
Идеи стильных образов с кроссовками
Кроссовки и животный принт
Суперпопулярными в этом году являются леопардовый и другие животные принты. Они удачно будут сочетаться с кроссовками. В частности, модель в зеленом оттенке удачно дополнит леопардовые брюки. А вот футболка с таким принтом будет хорошо смотреться с замшевыми кроссовками.
Яркие кроссовки и изысканный образ
Яркие кроссовки необычного силуэта будут очень актуальными в этом сезоне. Модницы выбирают футбольные бутсы или высокие боксерские кроссовки. Эта обувь подойдет под повседневные образы, добавляя им элегантности.
Кроссовки и короткие шорты
Идеальный тандем составят кроссовки с ультракороткими и пижамными шортами. На верх можно выбрать удобную блузу на завязках или белую майку с кардиганом. Такой образ будет свободным и удобным.
Кроссовки, принт горох и макси-юбка
Принт горох громко ворвался в тренды этим летом. Модницы им просто одержимы. Если вы не боитесь экспериментов в образах, попробуйте совместить его с кроссовками.
Страшные кроссовки и брюки-баллоны
Идеально подходят кроссовки под брюки-баллоны. Такой образ не просто выглядит стильно, но и удивительно комфортный и удобный. Добавьте белую футболку и платок и ваш аутлук станет непревзойденным.
Кроссовки подходят как под элегантные образы, так и под удобные луки для прогулок. Не бойтесь экспериментировать, чтобы найти идеальное сочетание.
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