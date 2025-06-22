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Главная Мода С чем носить кроссовки этим летом — самые стильные идеи образов

С чем носить кроссовки этим летом — самые стильные идеи образов

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Дата публикации 22 июня 2025 11:12
Как стильно носить кроссовки летом — варианты смелых образов
Девушка в кроссовках. Фото: Freepik
Ключові моменти Идеи стильных образов с кроссовками

Кроссовки однозначно станут главной обувью этого лета. Они подойдут к различным образам и стилям: мини-шорты, яркие принты или брюки баллоны — совместить эту обувь можно с чем угодно.

Об этом пишет Vogue.

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Идеи стильных образов с кроссовками

Кроссовки и животный принт

Суперпопулярными в этом году являются леопардовый и другие животные принты. Они удачно будут сочетаться с кроссовками. В частности, модель в зеленом оттенке удачно дополнит леопардовые брюки. А вот футболка с таким принтом будет хорошо смотреться с замшевыми кроссовками.

З чим носити кросівки
Кроссовки и футболка в леопардовом принте. Фото: Vogue

Яркие кроссовки и изысканный образ

Яркие кроссовки необычного силуэта будут очень актуальными в этом сезоне. Модницы выбирают футбольные бутсы или высокие боксерские кроссовки. Эта обувь подойдет под повседневные образы, добавляя им элегантности.

З чим носити кросівки влітку 2025
Образ с яркими кроссовками. Фото из Instagram

Кроссовки и короткие шорты

Идеальный тандем составят кроссовки с ультракороткими и пижамными шортами. На верх можно выбрать удобную блузу на завязках или белую майку с кардиганом. Такой образ будет свободным и удобным.

З чим носити кросівки влітку 2025
Образ с кроссовками и шортами. Фото из Instagram

Кроссовки, принт горох и макси-юбка

Принт горох громко ворвался в тренды этим летом. Модницы им просто одержимы. Если вы не боитесь экспериментов в образах, попробуйте совместить его с кроссовками.

З чим носити кросівки влітку 2025
Образ с юбкой и кроссовками. Фото из Instagram

Страшные кроссовки и брюки-баллоны

Идеально подходят кроссовки под брюки-баллоны. Такой образ не просто выглядит стильно, но и удивительно комфортный и удобный. Добавьте белую футболку и платок и ваш аутлук станет непревзойденным.

З чим носити кросівки влітку 2025
Образ со штанами и кроссовками. Фото из Instagram

Кроссовки подходят как под элегантные образы, так и под удобные луки для прогулок. Не бойтесь экспериментировать, чтобы найти идеальное сочетание.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи стоит взять с собой в отпуск. Мастхэв назвал украинский дизайнер Андре Тан.

Также мы рассказывали о том, какие платья будут антитрендовыми в этом сезоне. Лучше о них забыть.

мода одежда тренды стиль кроссовки
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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