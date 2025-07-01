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Главная Мода Модные кроссовки 2025, которые заменят все ваши старые пары

Модные кроссовки 2025, которые заменят все ваши старые пары

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 11:14
Самые модные кроссовки 2025 - идеальные на все случаи жизни
Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

Есть тренды, которые появляются на один сезон, а есть те, что становятся частью стиля надолго. В 2025-м таким хитом стали черные кроссовки. Никаких логотипов на полуподошве, кислотных вставок или гигантских платформ — только сдержанная классика. И именно Токио показал, как это работает.

Об этом пишет Vogue.

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Какие кроссовки стали хитом в Японии

В японской столице черные кроссовки сейчас на каждом шагу. Их носят с костюмами и платьями, с юбками и широкими джинсами. Их сочетают со всем, что есть в гардеробе. И это неудивительно — такие кроссовки выглядят лаконично и в то же время не скучно. Они точно делают образ более стильным.

Черные кроссовки уже не воспринимаются как исключительно спортивная обувь. Благодаря аккуратному дизайну они стали почти универсальными: можно надеть их и на прогулку, и в офис, и на свидание. Особенно популярны модели с узким носком, мягкой подошвой и минималистичной отделкой — такие сейчас на пике.

Чорні кросівки, що будуть актуальні цілий рік
Модные кроссовки. Фото: Vogue

Какие модели сейчас на волне

Среди фаворитов знакомые многим Mexico 66 от Onitsuka Tiger. В этих кроссовках уже не раз появлялась Хейли Бибер, а в Японии их носят независимо от возраста и пола. Еще один хит — Sclaw от того же бренда, но менее известный, зато очень стильный.

Среди глобальных брендов стоит обратить внимание на adidas Taekwondo — идеально простые и удобные, а также культовые Samba и футуристические Nike Shox, которые вернулись с новой силой — теперь тоже в черном.

Кросівки, що завжди мають акуратний вигляд
Стильные кроссовки в образе. Фото: Vogue

Почему черные кроссовки — это мастхэв

Не видно пыли, грязи, царапин, а потому они всегда выглядят аккуратно. К тому же черный добавляет образу собранности и визуально удлиняет ноги. Такие кроссовки можно сочетать буквально с любым луком — от платья до тренча.

Как их носить

Проще говоря с чем угодно. Но особенно эффектно черные кроссовки смотрятся в сочетании с:

  • платьями в минималистичном стиле;
  • широкими джинсами или костюмными брюками;
  • "тихой роскошью" — то есть вещами без логотипов, но из качественной ткани;
  • шортами и рубашками в летний сезон.

В этом году мода как будто немного приглушила звук: больше внимания деталям, материалам и силуэтам. И черные кроссовки идеально в эту эстетику вписались. Если вы еще сомневаетесь — не стоит. Это именно тот вариант, с которого начинается гардероб будущего.

Ранее мы писали о том, с какой именно одеждой стоит носить кроссовки.

Также мы сообщали, какие кроссовки из 90-х сейчас носят настоящие модницы.

мода тренды обувь стиль кроссовки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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