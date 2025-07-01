Самые модные кроссовки 2025 - идеальные на все случаи жизни

Модные кроссовки 2025, которые заменят все ваши старые пары
Есть тренды, которые появляются на один сезон, а есть те, что становятся частью стиля надолго. В 2025-м таким хитом стали черные кроссовки. Никаких логотипов на полуподошве, кислотных вставок или гигантских платформ — только сдержанная классика. И именно Токио показал, как это работает.
Об этом пишет Vogue.
Какие кроссовки стали хитом в Японии
В японской столице черные кроссовки сейчас на каждом шагу. Их носят с костюмами и платьями, с юбками и широкими джинсами. Их сочетают со всем, что есть в гардеробе. И это неудивительно — такие кроссовки выглядят лаконично и в то же время не скучно. Они точно делают образ более стильным.
Черные кроссовки уже не воспринимаются как исключительно спортивная обувь. Благодаря аккуратному дизайну они стали почти универсальными: можно надеть их и на прогулку, и в офис, и на свидание. Особенно популярны модели с узким носком, мягкой подошвой и минималистичной отделкой — такие сейчас на пике.
Какие модели сейчас на волне
Среди фаворитов знакомые многим Mexico 66 от Onitsuka Tiger. В этих кроссовках уже не раз появлялась Хейли Бибер, а в Японии их носят независимо от возраста и пола. Еще один хит — Sclaw от того же бренда, но менее известный, зато очень стильный.
Среди глобальных брендов стоит обратить внимание на adidas Taekwondo — идеально простые и удобные, а также культовые Samba и футуристические Nike Shox, которые вернулись с новой силой — теперь тоже в черном.
Почему черные кроссовки — это мастхэв
Не видно пыли, грязи, царапин, а потому они всегда выглядят аккуратно. К тому же черный добавляет образу собранности и визуально удлиняет ноги. Такие кроссовки можно сочетать буквально с любым луком — от платья до тренча.
Как их носить
Проще говоря с чем угодно. Но особенно эффектно черные кроссовки смотрятся в сочетании с:
- платьями в минималистичном стиле;
- широкими джинсами или костюмными брюками;
- "тихой роскошью" — то есть вещами без логотипов, но из качественной ткани;
- шортами и рубашками в летний сезон.
В этом году мода как будто немного приглушила звук: больше внимания деталям, материалам и силуэтам. И черные кроссовки идеально в эту эстетику вписались. Если вы еще сомневаетесь — не стоит. Это именно тот вариант, с которого начинается гардероб будущего.
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