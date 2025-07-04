Селена Гомес носит сапоги летом — теперь это горячий тренд

Селена Гомес. Фото: Instagram/selenagomez

Американская актриса и певица Селена Гомес снова сделала то, что умеет лучше всего — задала моду. В Нью-Йорке, прямо посреди съемочной площадки пятого сезона сериала "Убийства в одном здании", она появилась в таком луке, что модные редакторы сразу подняли брови и приятно удивились. И действительно — стильная, уверенная, с намеком на спортивную дерзость.

Об этом пишет Vogue.

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На ней были темно-синие высокие сапоги с белыми полосами. На первый взгляд, кажется будто adidas, но нет, это не про спортзал. Это Jeffrey Campbell — тот самый бренд, который когда-то сделал хитовые Lita на платформе с шипами, и те самые балетки-шпильки, которыми жил TikTok. И вот теперь новый хит: сапоги, которые можно носить даже в жару.

Они удобные, эффектные, на каблуке, идеально вписываются в два самых горячих тренда лета: Y2K-эстетику и тот факт, что сапоги теперь не сезонная вещь, а круглый год must-have. Белые полосы делают образ динамичным, будто вы только что сошли с беговой дорожки и прямо на подиум.

Селена Гомес в Нью-Йорке. Фото: Vogue

Селена подчеркнула стиль еще сильнее — выбрала темно-синий жакет до подбородка, мини-юбку в полоску, четкие силуэты. Образ получился стильным и что главное эффектным.

От нежной эстетики Old Hollywood Гомес перешла к более сдержанному, "препи" стилю, который напоминает нам всем о Нью-Йорке, Верхнем Ист-Сайде и серьезных изменения в моде. Это уже не просто образ, это модное сообщение — пора всем присмотреться к этим сапогам.

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