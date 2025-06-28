Яке взуття цього літа на піку моди — його обирають Дженнер та Хадід

Кендалл Дженнер та Джіджі Хадід. Фото: Reuters

Балетки вже кілька років поспіль впевнено тримають звання трендового взуття сезону. Однак цього літа такий вибір — це вже не просто про хіт в моді, а про справжній вірусний тренд. Долучитись до нього вирішили й Кендалл Дженнер та Джіджі Хадід.

Про це пише Vogue.

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Балетки цього сезону з'являлись і в колекціях модних брендів, і на вулицях найбільших модних столиць світу. Та популярність такого взуття пов'язана не тільки з модними подіумами. В TikTok завірусився тренд під назвою Ballerina Cappuccina, який підкріпив новий сплеск інтересу до балетної естетики. Вдало поєднали балетки зі стильними образами й Джіджі Хадід і Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер та Джіджі Хадід. Фото: Vogue

Хадід та Дженнер нещодавно з'явились на одній з вулиць Нью-Йорка у привабливих луках з цим популярним взуттям. Хадід обрала камуфляжні штани, які поєднала з балетками Miu Miu кольору оливи з колекції весна-літо 2024. Також знаменитість додала до образу рожеву сумку Chanel 22 та білий вільний лонгслів.

Дженнер обрала для свого луку просту трикотажну майку, прямі джинси та балетки Eva від бренду The Row. Ідеально в цей образ вписалась мінімалістична сумка Hobo. Вдало доповнили аутфіт золоті сережки.

Балетки чудово підійшли до образів Джіджі та Кендалл, адже це саме те взуття, що пасуватиме геть до усього. Його можна поєднувати з сукнями, штанами, шортами чи спідницями. Це тренд, який вже став базою для літніх образів.

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