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Главная Мода Самая модная обувь 2025 — любимая Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид

Самая модная обувь 2025 — любимая Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид

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Дата публикации 28 июня 2025 09:19
Какая обувь этим летом на пике моды — ее выбирают Дженнер и Хадид
Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Фото: Reuters
Ключові моменти Образы Дженнер и Хадид с балетками

Балетки уже несколько лет подряд уверенно держат звание трендовой обуви сезона. Однако этим летом такой выбор — это уже не просто о хите в моде, а о настоящем вирусном тренде. Приобщиться к нему решили и Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.

Об этом пишет Vogue.

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Образы Дженнер и Хадид с балетками

Балетки в этом сезоне появлялись и в коллекциях модных брендов, и на улицах крупнейших модных столиц мира. Но популярность такой обуви связана не только с модными подиумами. В TikTok завирусился тренд под названием Ballerina Cappuccina, который подкрепил новый всплеск интереса к балетной эстетике. Удачно соединили балетки со стильными образами Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.

Образи Дженнер та Хадід з балетками
Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Фото: Vogue

Хадид и Дженнер недавно появились на одной из улиц Нью-Йорка в привлекательных луках с этой популярной обувью. Хадид выбрала камуфляжные брюки, которые соединила с балетками Miu Miu цвета оливы из коллекции весна-лето 2024. Также знаменитость добавила к образу розовую сумку Chanel 22 и белый свободный лонгслив.

Дженнер выбрала для своего лука простую трикотажную майку, прямые джинсы и балетки Eva от бренда The Row. Идеально в этот образ вписалась минималистичная сумка Hobo. Удачно дополнили аутфит золотые серьги.

Балетки прекрасно подошли к образам Джиджи и Кендалл, ведь это именно та обувь, которая сделает удачным любой аутфит. Ее можно сочетать с платьями, брюками, шортами или юбками. Это тренд, который уже стал базой для летних образов.

Напомним, ранее мы писали о том, с чем этим летом носить слиперы. Эта обувь комфортная и стильная.

Также мы рассказывали о том, что популярными этим летом будут белые кроссовки. Они уже стали базой, подходящей ко всему.

мода Кендалл Дженнер обувь Джиджи Хадид стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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