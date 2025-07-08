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Главная Мода Что носит Ольга Сумская летом — образы, которые подойдут всем

Что носит Ольга Сумская летом — образы, которые подойдут всем

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 18:03
В чем Ольга Сумская ходит этим летом — универсальные вещи для всех
Ольга Сумская. Фото: Instagram/olgasumska

Лето не перестает удивлять — то жара, то вдруг веет свежестью, будто осень уже на пороге. Но наши звезды не растерялись и активно показывают, как быть стильными в любую погоду. Особенно приятно, когда среди них — элегантная и всегда изысканная Ольга Сумская.

Новини.LIVE разобрал некоторые из ее последних образов.

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Стильные образы от Ольги Сумской

Ольга в очередной раз доказала: даже в жару можно выглядеть роскошно. Ее образ в нежно-голубом костюме — свободные брюки и легкий жакет поверх лимонной футболки выглядит идеально и прекрасно подойдет для прогулки по городу или уютного вечера на летней террасе. Добавьте сюда массивные украшения и золотую сумочку и получаем гармоничное сочетание шика, комфорта и легкого летнего настроения.

Ольга Сумська вміє створювати елегантні образи
Элегантный образ от Сумской. Фото: Instagram/olgasumska

Еще один образ актрисы — черные брюки, белая рубашка и жакет — на первый взгляд, довольно сдержанный. Но стоит взглянуть на брошь, которая оживляет весь лук. Этот трендовый аксессуар, кажется, вывел образ на новый уровень.

Ольга Сумська знається на трендових аксесуарах
Сумская показала стильную брошь. Фото: Instagram/olgasumska

И, конечно, обувь — не просто классическая, а с характером. Именно такие мелочи и создают стиль.

Сумська любить гарні речі
Стильные туфли Сумской. Фото: Instagram/olgasumska

Любимый вариант Ольги — футболки с украинскими принтами. Простой крой, белый фон, но вся суть в символике. Такие вещи не только модные, но и несут месседж. И Сумская это прекрасно чувствует.

Ольга Сумська віддає перевагу футболкам з українськими принтами
Стильная футболка, фото: Instagram/olgasumska

Все эти образы пример того, как можно оставаться женственной, современной и в тренде, не изменяя себе. Без лишнего пафоса, но с достоинством, что сразу бросается в глаза.

Ранее мы писали о том, в каких стильных вещах показалась Ксения Мишина этим летом.

Также мы сообщали, какие летние образы нам продемонстрировала Даша Квиткова.

мода знаменитости одежда тренды стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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