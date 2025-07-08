В чем Ольга Сумская ходит этим летом — универсальные вещи для всех

Ольга Сумская. Фото: Instagram/olgasumska

Лето не перестает удивлять — то жара, то вдруг веет свежестью, будто осень уже на пороге. Но наши звезды не растерялись и активно показывают, как быть стильными в любую погоду. Особенно приятно, когда среди них — элегантная и всегда изысканная Ольга Сумская.

Новини.LIVE разобрал некоторые из ее последних образов.

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Стильные образы от Ольги Сумской

Ольга в очередной раз доказала: даже в жару можно выглядеть роскошно. Ее образ в нежно-голубом костюме — свободные брюки и легкий жакет поверх лимонной футболки выглядит идеально и прекрасно подойдет для прогулки по городу или уютного вечера на летней террасе. Добавьте сюда массивные украшения и золотую сумочку и получаем гармоничное сочетание шика, комфорта и легкого летнего настроения.

Элегантный образ от Сумской. Фото: Instagram/olgasumska

Еще один образ актрисы — черные брюки, белая рубашка и жакет — на первый взгляд, довольно сдержанный. Но стоит взглянуть на брошь, которая оживляет весь лук. Этот трендовый аксессуар, кажется, вывел образ на новый уровень.

Сумская показала стильную брошь. Фото: Instagram/olgasumska

И, конечно, обувь — не просто классическая, а с характером. Именно такие мелочи и создают стиль.

Стильные туфли Сумской. Фото: Instagram/olgasumska

Любимый вариант Ольги — футболки с украинскими принтами. Простой крой, белый фон, но вся суть в символике. Такие вещи не только модные, но и несут месседж. И Сумская это прекрасно чувствует.

Стильная футболка, фото: Instagram/olgasumska

Все эти образы пример того, как можно оставаться женственной, современной и в тренде, не изменяя себе. Без лишнего пафоса, но с достоинством, что сразу бросается в глаза.

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