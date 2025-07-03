Образи Даші Квіткової в купальниках — модні приклади

Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова вже традиційно задає тон літній моді — цього разу вона поділилася кількома образами у купальниках, які точно захочеться приміряти. Обидва варіанти мають стильний, зручний вигляд і просто створені для гарячих днів біля води.

Про це пише РБК-Україна.

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Малинове літо

Перший образ — це справжній вибух кольору. Яскраво-рожевий роздільний купальник із блискучої тканини ловить сонячні промені, як магніт. Ліф — лаконічний, без пуш-апу та чашок, на тонких бретельках. А низ — бразиліани, які підкреслюють довгі ноги та мають водночас і зухвалий, і ніжний вигляд. Такий купальник для тих, хто любить активний відпочинок, не боїться засмаги й обожнює відчувати свободу рухів.

Квіткова у малиновому купальнику. Фото з Instagram

Контраст, який запам’ятовується

Другий варіант уже більше про стильну класику з родзинкою. Червоне бікіні з білою контрастною окантовкою має свіжий і трохи старомодний вигляд. Трикутний топ на тоненьких бретельках і високі плавки V-подібного крою візуально подовжують ноги. Квіткова показала цю модель у кількох кольорах — чорному, червоному й теракотовому. І кожен варіант має по-своєму яскравий вигляд.

Квіткова у яскравому купальнику. Фото з Instagram

Що зараз у тренді серед купальників

Цього літа мода — це мікс зручності, грайливості та несподіваних деталей. Ось що точно буде популярним:

в’язаний ефект та текстура — кроше, "вафелька", жатка;

неонові кольори та яскраві відтінки — фуксія, лайм, апельсин, бірюза;

асиметрія та вирізи — відкриті плечі, нестандартні лінії крою, цікаві прорізи на стегнах і талії;

металеві акценти — кільця, ланцюжки, вставки із золотим чи срібним блиском додають образу глянцю та трохи гламурного вайбу.

Літо вже тут, а це означає — настав час для стильних експериментів. Оберіть той купальник, у якому будете почувати себе максимально комфортно.

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