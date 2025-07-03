Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Що носить Даша Квіткова на пляжі — головні тренди в дії

Що носить Даша Квіткова на пляжі — головні тренди в дії

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 10:38
Образи Даші Квіткової в купальниках — модні приклади
Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова вже традиційно задає тон літній моді — цього разу вона поділилася кількома образами у купальниках, які точно захочеться приміряти. Обидва варіанти мають стильний, зручний вигляд і просто створені для гарячих днів біля води.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Купальники, які у фаворитах Квіткової

Малинове літо

Перший образ — це справжній вибух кольору. Яскраво-рожевий роздільний купальник із блискучої тканини ловить сонячні промені, як магніт. Ліф — лаконічний, без пуш-апу та чашок, на тонких бретельках. А низ — бразиліани, які підкреслюють довгі ноги та мають водночас і зухвалий, і ніжний вигляд. Такий купальник для тих, хто любить активний відпочинок, не боїться засмаги й обожнює відчувати свободу рухів.

Сміливий, але стильний купальник на літо
Квіткова у малиновому купальнику. Фото з Instagram

Контраст, який запам’ятовується

Другий варіант уже більше про стильну класику з родзинкою. Червоне бікіні з білою контрастною окантовкою має свіжий і трохи старомодний вигляд. Трикутний топ на тоненьких бретельках і високі плавки V-подібного крою візуально подовжують ноги. Квіткова показала цю модель у кількох кольорах — чорному, червоному й теракотовому. І кожен варіант має по-своєму яскравий вигляд.

Квіткова показала ще один варіант стильного купальника
Квіткова у яскравому купальнику. Фото з Instagram

Що зараз у тренді серед купальників

Цього літа мода — це мікс зручності, грайливості та несподіваних деталей. Ось що точно буде популярним:

  • в’язаний ефект та текстура — кроше, "вафелька", жатка;
  • неонові кольори та яскраві відтінки — фуксія, лайм, апельсин, бірюза;
  • асиметрія та вирізи — відкриті плечі, нестандартні лінії крою, цікаві прорізи на стегнах і талії;
  • металеві акценти — кільця, ланцюжки, вставки із золотим чи срібним блиском додають образу глянцю та трохи гламурного вайбу.

Літо вже тут, а це означає — настав час для стильних експериментів. Оберіть той купальник, у якому будете почувати себе максимально комфортно.

Раніше ми писали про те, як підібрати собі ідеальний купальник на це літо.

Також ми повідомляли про купальник з 80-х, що став популярним цього сезону.

мода знаменитості тренди купальник стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації