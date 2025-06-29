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Головна Мода Як підібрати купальник по фігурі — буде мати незрівнянний вигляд

Як підібрати купальник по фігурі — буде мати незрівнянний вигляд

Ua en ru
Дата публікації: 29 червня 2025 08:40
Як обрати ідеальний купальник — поради для жінок з різними типами фігур
Дівчина в купальнику. Фото: Freepik
Ключові моменти Як підібрати ідеальний купальник за типом фігури

Літо — час відпочинку з коктейлем біля басейну чи прохолодного моря. Однак навіть на відпочинку хочеться мати стильний вигляд, тож виникає питання, як підібрати вдалий купальник, аби він підкреслював всі плюси фігури та приховував мінуси.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як підібрати ідеальний купальник за типом фігури

Груша

Такі жінки мають вузькі плечі, маленький бюст та чітку талію, а  стегна значно ширші за верхню частину тіла. Їм підійдуть трусики тільки з високою талією та широкою боковиною. Верх купальника може бути з рюшами чи декором, аби збалансувати образ.

Пісочний годинник

Жінки з цим типом фігури мають виражену талію, збалансовані стегна та плечі. Їм підійдуть трусики з високою посадкою. Талію варто показати та підкреслити за допомогою пояса чи принту. Обирайте бюст з чашечкою, яка гарно триматиме форму.

Як підібрати ідеальний купальник за типом фігури
Стильний купальник. Фото з Instagram

Перевернутий трикутник

Така фігура характеризується широкими плечима, вираженою верхньою частиною тіла та вузькими стегнами. Топ варто обрати мінімалістичний, одного кольору та без об'єму. Ідеально пасуватимуть моделі на одне плече чи з асиметрією. Трусики навпаки мають бути з рюшами, принтами чи драпіруванням.
 

Яблуко

Основний об'єм в такого типу фігури зосереджений у центрі — на животі та грудях, ноги стрункі, а талія слабо виражена. Варто обирати цілісний купальник з драпіруванням або бічними вставками. Якщо ж хочеться роздільний варіант, зверніть увагу на подовжений топ та високі трусики з драпіруванням.

Як підібрати ідеальний купальник за типом фігури
Цілісний купальник. Фото з Instagram

Прямокутник

В жінок з таким типом фігури приблизно однакова ширина плечей, талії й стегон, вигини чітко не виражені. Варто обрати трусики з високою посадкою, а топ з рюшами, драпіруванням, складками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в моду повернувся купальник з 80-х. Він став просто хітом цього літа.

Також ми розповідали про те, що Белла Хадід знову зробила популярним давно забутий купальник. Його хочуть усі модниці.

літо мода одяг тренди купальник
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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