Який купальник буде наймоднішим цього літа — його захочуть усі

Ультравідвертий — який купальник буде наймоднішим цього літа
Найвідвертішим купальником цього літа буде мікробікіні. Модель підійде модницям, які не бояться показати фігуру. Такий купальник досить відвертий, тож сподобається поціновувачкам нескромних образів.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Мікробікіні — тренд цього літа
Цього літа одним з найгучніших трендів пляжної моди стане купальник мікробікіні. Він вирізняється мінімальною кількістю тканини. Топи ледь прикривають груди, а трусики нагадують стрінги. Ця популярна модель вже збирає мільйони вподобань в соцмережах.
Мікробікіні зменшує лінію засмаги до мінімуму. Верхня частина купальника підкреслює груди та візуально збільшує їхній розмір. Можливо, саме через це мікробікіні набирає шалену популярність.
Низ купальника також відрізняється маленьким розміром. У таких трусиках значна частина сідниць залишається відкритою. Та й спереду кількість тканини мінімізовано.
Тренд на мікробікіні не можна назвати новим. Мода на мінімалізм зберігається вже кілька років поспіль. Купальники шиють так, аби показати більше тіла. Однак тим, хто любить виглядати скромніше не варто хвилюватись, адже популярними цього літа також будуть й моделі у стилі 1980-х — з трусиками з високою талією та топами.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які моделі купальників будуть трендовими в цьому сезоні. Їх захочуть носити усі.
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