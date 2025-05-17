Який купальник буде наймоднішим цього літа — його захочуть усі

Дівчина в купальнику біля басейну. Фото: Pexels

Найвідвертішим купальником цього літа буде мікробікіні. Модель підійде модницям, які не бояться показати фігуру. Такий купальник досить відвертий, тож сподобається поціновувачкам нескромних образів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Мікробікіні — тренд цього літа

Цього літа одним з найгучніших трендів пляжної моди стане купальник мікробікіні. Він вирізняється мінімальною кількістю тканини. Топи ледь прикривають груди, а трусики нагадують стрінги. Ця популярна модель вже збирає мільйони вподобань в соцмережах.

Трендовий купальник на літо. Фото з Instagram

Мікробікіні зменшує лінію засмаги до мінімуму. Верхня частина купальника підкреслює груди та візуально збільшує їхній розмір. Можливо, саме через це мікробікіні набирає шалену популярність.

Чорний купальник. Фото з Instagram

Низ купальника також відрізняється маленьким розміром. У таких трусиках значна частина сідниць залишається відкритою. Та й спереду кількість тканини мінімізовано.

Модний купальник на літо. Фото з Instagram

Тренд на мікробікіні не можна назвати новим. Мода на мінімалізм зберігається вже кілька років поспіль. Купальники шиють так, аби показати більше тіла. Однак тим, хто любить виглядати скромніше не варто хвилюватись, адже популярними цього літа також будуть й моделі у стилі 1980-х — з трусиками з високою талією та топами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які моделі купальників будуть трендовими в цьому сезоні. Їх захочуть носити усі.

Також ми розповідали про те, що Белла Хадід повернула у моду купальник у стилі 90-х. Йдеться про модель танкіні.