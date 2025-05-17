Какой купальник будет самым модным этим летом — его захотят все

Девушка в купальнике возле бассейна. Фото: Pexels

Самым откровенным купальником этого лета будет микробикини. Модель подойдет модницам, которые не боятся показать фигуру. Такой купальник достаточно откровенный, поэтому понравится любительницам нескромных образов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Микробикини — тренд этого лета

Этим летом одним из самых громких трендов пляжной моды станет купальник микробикини. Он отличается минимальным количеством ткани. Топы едва прикрывают грудь, а трусики напоминают стринги. Эта популярная модель уже собирает миллионы лайков в соцсетях.

Трендовый купальник на лето. Фото из Instagram

Микробикини уменьшает линию загара до минимума. Верхняя часть купальника подчеркивает грудь и визуально увеличивает ее размер. Возможно, именно поэтому микробикини набирает бешеную популярность.

Черный купальник. Фото из Instagram

Низ купальника также отличается маленьким размером. В таких трусиках значительная часть ягодиц остается открытой. Да и спереди количество ткани минимизировано.

Модный купальник на лето. Фото из Instagram

Тренд на микробикини нельзя назвать новым. Мода на минимализм сохраняется уже несколько лет подряд. Купальники шьют так, чтобы показать больше тела. Однако тем, кто любит выглядеть скромнее не стоит волноваться, ведь популярными этим летом также будут и модели в стиле 1980-х — с трусиками с высокой талией и топами.

Напомним, ранее мы писали о том, какие модели купальников будут трендовыми в этом сезоне. Их захотят носить все.

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