Как выбрать идеальный купальник — советы для женщин с разными типами фигур

Девушка в купальнике. Фото: Freepik

Лето — время отдыха с коктейлем у бассейна или прохладного моря. Однако даже на отдыхе хочется выглядеть стильно, поэтому возникает вопрос, как подобрать удачный купальник, чтобы он подчеркивал все плюсы фигуры и скрывал минусы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как подобрать идеальный купальник по типу фигуры

Груша

Такие женщины имеют узкие плечи, маленький бюст и четкую талию, а бедра значительно шире верхней части тела. Им подойдут трусики только с высокой талией и широкой боковиной. Верх купальника может быть с рюшами или декором, чтобы сбалансировать образ.

Песочные часы

Женщины с этим типом фигуры имеют выраженную талию, сбалансированные бедра и плечи. Им подойдут трусики с высокой посадкой. Талию стоит показать и подчеркнуть с помощью пояса или принта. Выбирайте бюст с чашечкой, которая будет хорошо держать форму.

Стильный купальник. Фото из Instagram

Перевернутый треугольник

Такая фигура характеризуется широкими плечами, выраженной верхней частью тела и узкими бедрами. Топ стоит выбрать минималистичный, одного цвета и без объема. Идеально подойдут модели на одно плечо или с асимметрией. Трусики наоборот должны быть с рюшами, принтами или драпировкой.

Яблоко

Основной объем у такого типа фигуры сосредоточен в центре — на животе и груди, ноги стройные, а талия слабо выражена. Стоит выбирать цельный купальник с драпировкой или боковыми вставками. Если же хочется раздельный вариант, обратите внимание на удлиненный топ и высокие трусики с драпировкой.

Цельный купальник. Фото из Instagram

Прямоугольник

У женщин с таким типом фигуры примерно одинаковая ширина плеч, талии и бедер, изгибы четко не выражены. Стоит выбрать трусики с высокой посадкой, а топ с рюшами, драпировкой, складками.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моду вернулся купальник из 80-х. Он стал просто хитом этого лета.

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