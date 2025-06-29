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Главная Мода Как подобрать купальник по фигуре — будет выглядеть бесподобно

Как подобрать купальник по фигуре — будет выглядеть бесподобно

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Дата публикации 29 июня 2025 08:40
Как выбрать идеальный купальник — советы для женщин с разными типами фигур
Девушка в купальнике. Фото: Freepik
Ключові моменти Как подобрать идеальный купальник по типу фигуры

Лето — время отдыха с коктейлем у бассейна или прохладного моря. Однако даже на отдыхе хочется выглядеть стильно, поэтому возникает вопрос, как подобрать удачный купальник, чтобы он подчеркивал все плюсы фигуры и скрывал минусы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как подобрать идеальный купальник по типу фигуры

Груша

Такие женщины имеют узкие плечи, маленький бюст и четкую талию, а бедра значительно шире верхней части тела. Им подойдут трусики только с высокой талией и широкой боковиной. Верх купальника может быть с рюшами или декором, чтобы сбалансировать образ.

Песочные часы

Женщины с этим типом фигуры имеют выраженную талию, сбалансированные бедра и плечи. Им подойдут трусики с высокой посадкой. Талию стоит показать и подчеркнуть с помощью пояса или принта. Выбирайте бюст с чашечкой, которая будет хорошо держать форму.

Як підібрати ідеальний купальник за типом фігури
Стильный купальник. Фото из Instagram

Перевернутый треугольник

Такая фигура характеризуется широкими плечами, выраженной верхней частью тела и узкими бедрами. Топ стоит выбрать минималистичный, одного цвета и без объема. Идеально подойдут модели на одно плечо или с асимметрией. Трусики наоборот должны быть с рюшами, принтами или драпировкой.

Яблоко

Основной объем у такого типа фигуры сосредоточен в центре — на животе и груди, ноги стройные, а талия слабо выражена. Стоит выбирать цельный купальник с драпировкой или боковыми вставками. Если же хочется раздельный вариант, обратите внимание на удлиненный топ и высокие трусики с драпировкой.

Як підібрати ідеальний купальник за типом фігури
Цельный купальник. Фото из Instagram

Прямоугольник

У женщин с таким типом фигуры примерно одинаковая ширина плеч, талии и бедер, изгибы четко не выражены. Стоит выбрать трусики с высокой посадкой, а топ с рюшами, драпировкой, складками.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моду вернулся купальник из 80-х. Он стал просто хитом этого лета.

Также мы рассказывали о том, что Белла Хадид снова сделала популярным давно забытый купальник. Его хотят все модницы.

лето мода одежда тренды купальник
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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