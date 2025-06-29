Как выбрать идеальный купальник — советы для женщин с разными типами фигур

Как подобрать купальник по фигуре — будет выглядеть бесподобно
Лето — время отдыха с коктейлем у бассейна или прохладного моря. Однако даже на отдыхе хочется выглядеть стильно, поэтому возникает вопрос, как подобрать удачный купальник, чтобы он подчеркивал все плюсы фигуры и скрывал минусы.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как подобрать идеальный купальник по типу фигуры
Груша
Такие женщины имеют узкие плечи, маленький бюст и четкую талию, а бедра значительно шире верхней части тела. Им подойдут трусики только с высокой талией и широкой боковиной. Верх купальника может быть с рюшами или декором, чтобы сбалансировать образ.
Песочные часы
Женщины с этим типом фигуры имеют выраженную талию, сбалансированные бедра и плечи. Им подойдут трусики с высокой посадкой. Талию стоит показать и подчеркнуть с помощью пояса или принта. Выбирайте бюст с чашечкой, которая будет хорошо держать форму.
Перевернутый треугольник
Такая фигура характеризуется широкими плечами, выраженной верхней частью тела и узкими бедрами. Топ стоит выбрать минималистичный, одного цвета и без объема. Идеально подойдут модели на одно плечо или с асимметрией. Трусики наоборот должны быть с рюшами, принтами или драпировкой.
Яблоко
Основной объем у такого типа фигуры сосредоточен в центре — на животе и груди, ноги стройные, а талия слабо выражена. Стоит выбирать цельный купальник с драпировкой или боковыми вставками. Если же хочется раздельный вариант, обратите внимание на удлиненный топ и высокие трусики с драпировкой.
Прямоугольник
У женщин с таким типом фигуры примерно одинаковая ширина плеч, талии и бедер, изгибы четко не выражены. Стоит выбрать трусики с высокой посадкой, а топ с рюшами, драпировкой, складками.
Напомним, ранее мы писали о том, что в моду вернулся купальник из 80-х. Он стал просто хитом этого лета.
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