Купальник у стилі 80-х повертається в моду — його носитимуть усі

Був популярним у 80-х — який купальник стане хітом цього літа
Попереду жарке літо, тож саме час подумати про купальник. Трендовими в цьому сезоні будуть кілька моделей, однак найпопулярнішим стане купальник у стилі 80-х. Він підкреслює жіночність та підійде модницям з різними типами фігур.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Який купальник буде наймоднішим цього літа
Мода циклічна і купальники, як і чимало інших речей, повертаються в тренди з далекого минулого. Цього літа модницям варто звернути увагу на фасон у стилі 80-х. Цей купальник навіює ностальгію та стане ідеальним варіантом для тих, хто підшукує одяг для пляжного відпочинку.
Купальник у стилі 80-х — це трусики із завищеною талією та топи. Така модель підкреслює жіночність й перетворює недоліки фігури на плюси. Трусики можуть чудово приховати животик.
Крім того, такий ретро-купальник дуже зручний. Відпочинок в ньому не буде доставляти вам дискомфорту. Топ та трусики впевнено тримаються на тілі, при цьому не сковують рухи.
Якщо ви в пошуку ідеального купальника на літо, варто звернути увагу саме на цю модель. Вона нагадує кінообрази з 80-х — стильні та жіночні. Поекспериментувати можна з кольорами та принтом — не бійтеся обирати купальники з квітчастим малюнком, смугасті чи з дрібними рюшами.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка модель купальника буде популярною в цьому сезоні. Його оберуть лише найсміливіші модниці.
Також ми розповідали про те, що в моду повертається купальник у стилі 90-х. Трендовим його зробила Белла Хадід.
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