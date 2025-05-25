Купальник у стилі 80-х повертається в моду — його носитимуть усі

Дівчина в купальнику. Фото: Pexels

Попереду жарке літо, тож саме час подумати про купальник. Трендовими в цьому сезоні будуть кілька моделей, однак найпопулярнішим стане купальник у стилі 80-х. Він підкреслює жіночність та підійде модницям з різними типами фігур.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Який купальник буде наймоднішим цього літа

Мода циклічна і купальники, як і чимало інших речей, повертаються в тренди з далекого минулого. Цього літа модницям варто звернути увагу на фасон у стилі 80-х. Цей купальник навіює ностальгію та стане ідеальним варіантом для тих, хто підшукує одяг для пляжного відпочинку.

Купальник у стилі 80-х. Фото з Instagram

Купальник у стилі 80-х — це трусики із завищеною талією та топи. Така модель підкреслює жіночність й перетворює недоліки фігури на плюси. Трусики можуть чудово приховати животик.

Білий купальник. Фото з Instagram

Крім того, такий ретро-купальник дуже зручний. Відпочинок в ньому не буде доставляти вам дискомфорту. Топ та трусики впевнено тримаються на тілі, при цьому не сковують рухи.

Купальник в кольорі хакі. Фото з Instagram

Якщо ви в пошуку ідеального купальника на літо, варто звернути увагу саме на цю модель. Вона нагадує кінообрази з 80-х — стильні та жіночні. Поекспериментувати можна з кольорами та принтом — не бійтеся обирати купальники з квітчастим малюнком, смугасті чи з дрібними рюшами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка модель купальника буде популярною в цьому сезоні. Його оберуть лише найсміливіші модниці.

Також ми розповідали про те, що в моду повертається купальник у стилі 90-х. Трендовим його зробила Белла Хадід.