Сальма Гаєк без макіяжу показала фігуру в купальнику — фото

Сальма Гаєк приголомшила своїм виглядом у купальнику
Голлівудська акторка Сальма Гаєк у свої 58 років має просто неперевершений вигляд. Зірка продемонструвала свою фігуру та обличчя без фотошопу на відпочинку.
Світлинами з відпустки акторка поділилася в Instagram.
Сальма Гаєк похизувалася фігурою в купальнику
Днями зірка вирушила на морський відпочинок, де насолоджувалася прогулянками на яхті та пляжним відпочинком.
У своєму фотоблозі Сальма продемонструвала фанам свою тонку талію та пишний бюст у купальнику. На фото знаменитість позувала на тлі моря у чорно-білому бікіні, білосніжних карго та куртці.
Окрім того, Гаєк — одна з тих зірок, хто не соромиться своєї сивини та вікових змін. Акторка зблизька показала своє обличчя без фотошопу та жодної краплі косметики.
"Весняні канікули", — підписала фото Гаєк.
У коментарях прихильники акторки висловили їй своє захоплення та наробили компліментів, а також пожартували про методи, якими Сальма зберігає свою молодість.
"Просто неймовірна жінка! Ваш чоловік — щасливчик".
"Ви ніби обманули вік! Розкішна".
"Ви п'єте чиюсь кров? Інакше, як можна бути такою?"
"Чарівна, сонячна і дуже гарна".
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