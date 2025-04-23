Сальма Гаєк без макіяжу показала фігуру в купальнику — фото

Сальма Гаєк. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Сальма Гаєк у свої 58 років має просто неперевершений вигляд. Зірка продемонструвала свою фігуру та обличчя без фотошопу на відпочинку.

Світлинами з відпустки акторка поділилася в Instagram.

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Днями зірка вирушила на морський відпочинок, де насолоджувалася прогулянками на яхті та пляжним відпочинком.

У своєму фотоблозі Сальма продемонструвала фанам свою тонку талію та пишний бюст у купальнику. На фото знаменитість позувала на тлі моря у чорно-білому бікіні, білосніжних карго та куртці.

Сальма Гаєк у купальнику. Фото: instagram.com/salmahayek

Окрім того, Гаєк — одна з тих зірок, хто не соромиться своєї сивини та вікових змін. Акторка зблизька показала своє обличчя без фотошопу та жодної краплі косметики.

Сальма Гаєк без макіяжу. Фото: instagram.com/salmahayek

"Весняні канікули", — підписала фото Гаєк.

У коментарях прихильники акторки висловили їй своє захоплення та наробили компліментів, а також пожартували про методи, якими Сальма зберігає свою молодість.

"Просто неймовірна жінка! Ваш чоловік — щасливчик".

"Ви ніби обманули вік! Розкішна".

"Ви п'єте чиюсь кров? Інакше, як можна бути такою?"

"Чарівна, сонячна і дуже гарна".

Сальма Гаєк на відпочинку. Фото: instagram.com/salmahayek

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