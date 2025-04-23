Сальма Хайек без макияжа показала фигуру в купальнике — фото

Сальма Хайек. Фото: Reuters

Голливудская актриса Сальма Хайек в свои 58 лет выглядит просто великолепно. Звезда продемонстрировала свою фигуру и лицо без фотошопа на отдыхе.

Фотографиями из отпуска актриса поделилась в Instagram.

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На днях звезда отправилась на морской отдых, где наслаждалась прогулками на яхте и пляжным отдыхом.

В своем фотоблоге Сальма продемонстрировала фанам свою тонкую талию и пышный бюст в купальнике. На фото знаменитость позировала на фоне моря в черно-белом бикини, белоснежных карго и куртке.

Сальма Хайек в купальнике. Фото: instagram.com/salmahayek

Кроме того, Хайек одна из тех звезд, кто не стесняется своей седины и возрастных изменений. Актриса вблизи показала свое лицо без фотошопа и ни капли косметики.

Сальма Хайек без макияжа. Фото: instagram.com/salmahayek

"Весенние каникулы", — подписала фото Хайек.

В комментариях поклонники актрисы выразили ей свое восхищение и наделали комплиментов, а также пошутили о методах, которыми Сальма сохраняет свою молодость.

"Просто невероятная женщина! Ваш муж — счастливчик".

"Вы будто обманули возраст! Роскошная".

"Вы пьете чью-то кровь? Иначе, как можно быть такой?"

"Очаровательная, солнечная и очень красивая".

Сальма Хайек на отдыхе. Фото: instagram.com/salmahayek

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