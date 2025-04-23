Сальма Хайек без макияжа показала фигуру в купальнике — фото

Сальма Хайек ошеломила своим видом в купальнике
Голливудская актриса Сальма Хайек в свои 58 лет выглядит просто великолепно. Звезда продемонстрировала свою фигуру и лицо без фотошопа на отдыхе.
Фотографиями из отпуска актриса поделилась в Instagram.
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
На днях звезда отправилась на морской отдых, где наслаждалась прогулками на яхте и пляжным отдыхом.
В своем фотоблоге Сальма продемонстрировала фанам свою тонкую талию и пышный бюст в купальнике. На фото знаменитость позировала на фоне моря в черно-белом бикини, белоснежных карго и куртке.
Кроме того, Хайек одна из тех звезд, кто не стесняется своей седины и возрастных изменений. Актриса вблизи показала свое лицо без фотошопа и ни капли косметики.
"Весенние каникулы", — подписала фото Хайек.
В комментариях поклонники актрисы выразили ей свое восхищение и наделали комплиментов, а также пошутили о методах, которыми Сальма сохраняет свою молодость.
"Просто невероятная женщина! Ваш муж — счастливчик".
"Вы будто обманули возраст! Роскошная".
"Вы пьете чью-то кровь? Иначе, как можно быть такой?"
"Очаровательная, солнечная и очень красивая".
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