Фанат Сальми Гаєк з Росії намагався скоїти самогубство через акторку — фото

Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek

Божевільний фанат голлівудської акторки Сальми Гаєк намагався вкоротити собі віку. Через кохання до зірки росіянин завдав собі серйозних поранень та опинився у психіатричній лікарні.

Про це повідомляють російській ЗМІ.

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Як стало відомо, 50-річний мешканець Калінінградської області протягом тривалого часу намагався зв'язатися з акторкою у соцмережах. Фанат надсилав Сальмі повідомлення та реагував на сторіз, однак зірка йому не відповідала.

Через нерозділене кохання до знаменитості чоловік вирішив вбити себе. За допомогою ножа він порізав собі передпліччя, сухожилля, долоні, статеві органи і шию.

Врятував божевільного фаната його сусід, який викликав медиків. Постраждалий заявив лікарям, що втратив сенс життя через неневзаємність з боку Гаєк.

Раніше чоловік не перебував на обліку в психіатра, але наразі його доставили до психоневрологічного диспансера, де він проходитиме курс лікування.

Акторка Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek

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