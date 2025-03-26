Жерар Депардьє принизив росіян на суді — фото

Жерар Депардьє. Фото: Reuters

Французький актор Жерар Депардьє, відомий своєю прихильністю до РФ, публічно принизив росіян. Неочікувану заяву скандальний артист та громадянин країни-агресорки зробив під час засідання суду.

Про це пише видання France 24.

Читайте також:

Жерар Депардьє різко висловився про росіян

У Парижі відбулося судове засідання, на якому розглянули звинувачення у домаганнях в бік скандального актора. Учасниці команди фільму "Зелені віконниці" виступили проти Депардьє із заявами про напад та сексуальні домагання.

Жерар Депардьє у суді. Фото: Reuters

76-річний актор свою провину не визнає та заперечує звинувачення. Однак натомість Депардьє заявив, що дійсно міг поводитися грубо із жінками. Він визнав, що некоректно спілкувався з однією постраждалих та без дозволу торкався її стегон, але нібито лише для того, аби вона не послизнулася.

Свою поведінку актор виправдав "російською натурою", яку помічає в собі. Так, на думку Депардьє, сутність росіян проявляється у хамстві та пияцтві. Це стало несподіванкою, адже він є прихильником Путіна та навіть має паспорт громадянина РФ.

"Мені завжди говорили, що у мене "російська натура". Не знаю, чи це через пияцтво, чи через вульгарність", — сказав зірка.

Жерар Депардьє під час судового засідання. Фото: Reuters

Тим часом, одна з постраждалих заперечила слова Депардьє про його невинність та розповіла про "дику" поведінку актора на знімальному майданчику. За словами жертви, він поводився під час знімань наче "дика тварина" та неодноразово робив жінкам вульгарні зауваження. Ба більше, Депардьє намагався притиснути її та обмацати.

Як стало відомо, відбудеться ще два засідання по справі скандального актора. Якщо суд визнає його провину, Депардьє отримає п'ять років ув'язнення та штраф у 75 тисяч євро.

Нагадаємо, Джуд Лоу з'явився в образі Путіна на зніманнях фільму "Чарівник Кремля".

Також ми писали, що Джордж Клуні різко висловився про уряд США, на що отримав жорстку відповідь Трампа.