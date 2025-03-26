Жерар Депардье унизил россиян на суде - фото

Жерар Депардье. Фото: Reuters

Французский актер Жерар Депардье, известный своей приверженностью к РФ, публично унизил россиян. Неожиданное заявление скандальный артист и гражданин страны-агрессора сделал во время заседания суда.

Об этом пишет издание France 24.

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В Париже состоялось судебное заседание, на котором рассмотрели обвинения в домогательствах в сторону скандального актера. Участницы команды фильма "Зеленые ставни" выступили против Депардье с заявлениями о нападении и сексуальных домогательствах.

Жерар Депардье в суде. Фото: Reuters

76-летний актер свою вину не признает и отрицает обвинения. Однако взамен Депардье заявил, что действительно мог вести себя грубо с женщинами. Он признал, что некорректно общался с одной из пострадавших и без разрешения касался ее бедер, но якобы только для того, чтобы она не поскользнулась.

Свое поведение актер оправдал "русской натурой", которую замечает в себе. Так, по мнению Депардье, сущность россиян проявляется в хамстве и пьянстве. Это стало неожиданностью, ведь он является сторонником Путина и даже имеет паспорт гражданина РФ.

"Мне всегда говорили, что у меня "русская натура". Не знаю, это из-за пьянства, или из-за пошлости", — сказал звезда.

Жерар Депардье во время судебного заседания. Фото: Reuters

Между тем, одна из пострадавших опровергла слова Депардье о его невиновности и рассказала о "диком" поведении актера на съемочной площадке. По словам жертвы, он вел себя во время съемок как "дикое животное" и неоднократно делал женщинам вульгарные замечания. Более того, Депардье пытался прижать ее и ощупать.

Как стало известно, состоится еще два заседания по делу скандального актера. Если суд признает его вину, Депардье получит пять лет заключения и штраф в 75 тысяч евро.

Напомним, Джуд Лоу появился в образе Путина на съемках фильма "Волшебник Кремля".

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