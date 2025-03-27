Фанат Сальмы Хайек из России пытался совершить самоубийство из-за актрисы — фото

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

Безумный фанат голливудской актрисы Сальмы Хайек пытался покончить с собой. Из-за любви к звезде россиянин нанес себе серьезные ранения и оказался в психиатрической больнице.

Об этом сообщают российской СМИ.

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Как стало известно, 50-летний житель Калининградской области в течение длительного времени пытался связаться с актрисой в соцсетях. Фанат посылал Сальме сообщения и реагировал на сториз, однако звезда ему не отвечала.

Из-за безответной любви к знаменитости мужчина решил убить себя. С помощью ножа он порезал себе предплечья, сухожилия, ладони, половые органы и шею.

Спас сумасшедшего фаната его сосед, который вызвал медиков. Пострадавший заявил врачам, что потерял смысл жизни из-за не невзаимности со стороны Хайек.

Ранее мужчина не состоял на учете у психиатра, но сейчас его доставили в психоневрологический диспансер, где он будет проходить курс лечения.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek

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