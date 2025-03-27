Фанат Сальмы Хайек из России пытался совершить самоубийство из-за актрисы — фото

Фанат Сальмы Хайек из России хотел убить себя из-за любви к ней
Безумный фанат голливудской актрисы Сальмы Хайек пытался покончить с собой. Из-за любви к звезде россиянин нанес себе серьезные ранения и оказался в психиатрической больнице.
Об этом сообщают российской СМИ.
Россиянин пытался совершить самоубийство из-за любви к Сальме Хайек
Как стало известно, 50-летний житель Калининградской области в течение длительного времени пытался связаться с актрисой в соцсетях. Фанат посылал Сальме сообщения и реагировал на сториз, однако звезда ему не отвечала.
Из-за безответной любви к знаменитости мужчина решил убить себя. С помощью ножа он порезал себе предплечья, сухожилия, ладони, половые органы и шею.
Спас сумасшедшего фаната его сосед, который вызвал медиков. Пострадавший заявил врачам, что потерял смысл жизни из-за не невзаимности со стороны Хайек.
Ранее мужчина не состоял на учете у психиатра, но сейчас его доставили в психоневрологический диспансер, где он будет проходить курс лечения.
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