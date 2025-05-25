Купальник в стиле 80-х возвращается в моду — его будут носить все

Девушка в купальнике. Фото: Pexels

Впереди жаркое лето, поэтому самое время подумать о купальнике. Трендовыми в этом сезоне будут несколько моделей, однако самым популярным станет купальник в стиле 80-х. Он подчеркивает женственность и подойдет модницам с разными типами фигур.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какой купальнык будет самым модным этим летом

Мода циклична и купальники, как и многие другие вещи, возвращаются в тренды из далекого прошлого. Этим летом модницам стоит обратить внимание на фасон в стиле 80-х. Этот купальник навевает ностальгию и станет идеальным вариантом для тех, кто подыскивает одежду для пляжного отдыха.

Купальник в стиле 80-х. Фото из Instagram

Купальник в стиле 80-х — это трусики с завышенной талией и топы. Такая модель подчеркивает женственность и превращает недостатки фигуры в плюсы. Трусики могут прекрасно скрыть животик.

Белый купальник в стиле 80-х. Фото из Instagram

Кроме того, такой ретро-купальник очень удобен. Отдых в нем не будет доставлять вам дискомфорта. Топ и трусики уверенно держатся на теле, при этом не сковывают движения.

Купальник в цвете хаки. Фото из Instagram

Если вы в поиске идеального купальника на лето, стоит обратить внимание именно на эту модель. Она напоминает кинообразы из 80-х — стильные и женственные. Поэкспериментировать можно с цветами и принтом — не бойтесь выбирать купальники с цветастым рисунком, полосатые или с мелкими рюшами.

Напомним, ранее мы писали о том, какая модель купальника будет популярной в этом сезоне. Его выберут только самые смелые модницы.

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