Купальник в стиле 80-х возвращается в моду — его будут носить все

Был популярным в 80-х — какой купальник станет хитом этим летом
Впереди жаркое лето, поэтому самое время подумать о купальнике. Трендовыми в этом сезоне будут несколько моделей, однако самым популярным станет купальник в стиле 80-х. Он подчеркивает женственность и подойдет модницам с разными типами фигур.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какой купальнык будет самым модным этим летом
Мода циклична и купальники, как и многие другие вещи, возвращаются в тренды из далекого прошлого. Этим летом модницам стоит обратить внимание на фасон в стиле 80-х. Этот купальник навевает ностальгию и станет идеальным вариантом для тех, кто подыскивает одежду для пляжного отдыха.
Купальник в стиле 80-х — это трусики с завышенной талией и топы. Такая модель подчеркивает женственность и превращает недостатки фигуры в плюсы. Трусики могут прекрасно скрыть животик.
Кроме того, такой ретро-купальник очень удобен. Отдых в нем не будет доставлять вам дискомфорта. Топ и трусики уверенно держатся на теле, при этом не сковывают движения.
Если вы в поиске идеального купальника на лето, стоит обратить внимание именно на эту модель. Она напоминает кинообразы из 80-х — стильные и женственные. Поэкспериментировать можно с цветами и принтом — не бойтесь выбирать купальники с цветастым рисунком, полосатые или с мелкими рюшами.
Напомним, ранее мы писали о том, какая модель купальника будет популярной в этом сезоне. Его выберут только самые смелые модницы.
Также мы рассказывали о том, что в моду возвращается купальник в стиле 90-х. Трендовым его сделала Белла Хадид.
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