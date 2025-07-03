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Главная Мода Что носит Даша Квиткова на пляже — главные тренды в действии

Что носит Даша Квиткова на пляже — главные тренды в действии

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 10:38
Образы Даши Квитковой в купальниках — модные примеры
Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Украинский блогер Даша Квиткова уже традиционно задает тон летней моде — на этот раз она поделилась несколькими образами в купальниках, которые точно захочется примерить. Оба варианта выглядят стильно, удобно и просто созданы для горячих дней у воды.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Малиновое лето

Первый образ — это настоящий взрыв цвета. Ярко-розовый раздельный купальник из блестящей ткани ловит солнечные лучи, как магнит. Лиф — лаконичный, без пуш-апа и чашек, на тонких бретельках. А низ — бразилианы, которые подчеркивают длинные ноги и выглядят одновременно и дерзко, и нежно. Такой купальник для тех, кто любит активный отдых, не боится загара и обожает чувствовать свободу движений.

Сміливий, але стильний купальник на літо
Квиткова в малиновом купальнике. Фото из Instagram

Контраст, который запоминается

Второй вариант уже больше про стильную классику с изюминкой. Красное бикини с белой контрастной окантовкой выглядит свежо и немного старомодно. Треугольный топ на тоненьких бретельках и высокие плавки V-образного кроя визуально удлиняют ноги. Квиткова показала эту модель в нескольких цветах — черном, красном и терракотовом. И каждый вариант выглядит по-своему ярко.

Квіткова показала ще один варіант стильного купальника
Квиткова в ярком купальнике. Фото из Instagram

Что сейчас в тренде среди купальников

Этим летом мода — это микс удобства, игривости и неожиданных деталей. Вот что точно будет популярным:

  • вязаный эффект и текстура — кроше, "вафелька", жатка;
  • неоновые цвета и яркие оттенки — фуксия, лайм, апельсин, бирюза;
  • асимметрия и вырезы — открытые плечи, нестандартные линии кроя, интересные прорези на бедрах и талии;
  • металлические акценты — кольца, цепочки, вставки с золотым или серебряным блеском добавляют образу глянца и немного гламурного вайба.

Лето уже здесь, а это значит пришло время для стильных экспериментов. Выберите тот купальник, в котором будете чувствовать себя максимально комфортно.

Ранее мы писали о том, как подобрать себе идеальный купальник на это лето.

Также мы сообщали о купальнике из 80-х, который стал популярным в этом сезоне.

мода знаменитости тренды купальник стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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