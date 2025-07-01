Як влітку одягається Даша Квіткова — образи, які хочеться повторити

Літні аутфіти Даші Квіткової — стильні приклади на кожен день
Не просто інфлюєнсерка, а справжній стилістичний компас для тисяч українських дівчат — Даша Квіткова. Вона щоразу доводить: навіть простий одяг може мати дороги вигляд, якщо знати, як його подати. Цього літа блогерка знову дивує і водночас надихає.
Новини.LIVE зібрали три її найвдаліші луки, які можна легко повторити й мати бездоганний вигляд цього літа.
Три стильні образи від Квіткової на кожен день
Образ у чорному
Чорний колір ніколи не виходить з моди, але іноді хочеться зробити його трохи "живішим", правда ж? Даша це чудово показала в одному зі своїх аутфітів. Вона обрала лаконічний чорний топ, мініспідницю та високі чоботи, додала трохи строгості за допомогою жакета і все це грає на контрастах текстур. Не банально, не офісно, а саме те, що треба для вечірньої прогулянки містом або модної зустрічі.
Рожева сукня з характером
Цей образ справжній фаворит літа. Даша обрала яскраву рожеву сукню з цікавим кроєм: зверху — корсет, який ідеально підкреслює талію, а знизу — м’які зборки, що створюють ефект легкої "жатості". Така сукня має одночасно ніжний й зухвалий вигляд. Ідеальний варіант на день народження подруги, побачення або просто для того, щоб заново побачити себе.
Спорт-шик
Даша обожнює стиль спорт-шик, і один із її образів тому доказ. Все просто: чорні спортивні штани, біла кофтинка, а під нею лавандова майка, яка створює цікавий кольоровий акцент.
В комбінації це все має грайливий, невимушений, але водночас стильний вигляд. І головне те, що в цьому образі зручно на всі сто.
Раніше ми писали про те, яке улюблене взуття серед знаменитостей на це літо.
Також ми повідомляли про стильний образ на літо від Наді Дорофєєвої.
Читайте Новини.LIVE!