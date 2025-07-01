Як влітку одягається Даша Квіткова — образи, які хочеться повторити

Даша Квіткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Не просто інфлюєнсерка, а справжній стилістичний компас для тисяч українських дівчат — Даша Квіткова. Вона щоразу доводить: навіть простий одяг може мати дороги вигляд, якщо знати, як його подати. Цього літа блогерка знову дивує і водночас надихає.

Новини.LIVE зібрали три її найвдаліші луки, які можна легко повторити й мати бездоганний вигляд цього літа.

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Образ у чорному

Чорний колір ніколи не виходить з моди, але іноді хочеться зробити його трохи "живішим", правда ж? Даша це чудово показала в одному зі своїх аутфітів. Вона обрала лаконічний чорний топ, мініспідницю та високі чоботи, додала трохи строгості за допомогою жакета і все це грає на контрастах текстур. Не банально, не офісно, а саме те, що треба для вечірньої прогулянки містом або модної зустрічі.

Цікавий образ від Квіткової. Фото з Instagram

Рожева сукня з характером

Цей образ справжній фаворит літа. Даша обрала яскраву рожеву сукню з цікавим кроєм: зверху — корсет, який ідеально підкреслює талію, а знизу — м’які зборки, що створюють ефект легкої "жатості". Така сукня має одночасно ніжний й зухвалий вигляд. Ідеальний варіант на день народження подруги, побачення або просто для того, щоб заново побачити себе.

Квіткова в гарній сукні. Фото з Instagram

Спорт-шик

Даша обожнює стиль спорт-шик, і один із її образів тому доказ. Все просто: чорні спортивні штани, біла кофтинка, а під нею лавандова майка, яка створює цікавий кольоровий акцент.

Спортивний образ. Фото з Instagram

В комбінації це все має грайливий, невимушений, але водночас стильний вигляд. І головне те, що в цьому образі зручно на всі сто.

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