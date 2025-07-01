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Главная Мода Летние аутфиты Даши Квитковой — стильные примеры на каждый день

Летние аутфиты Даши Квитковой — стильные примеры на каждый день

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 19:51
Как летом одевается Даша Квиткова — образы, которые хочется повторить
Даша Квиткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Не просто инфлюенсер, а настоящий стилистический компас для тысяч украинских девушек — Даша Квиткова. Она каждый раз доказывает: даже простая одежда может выглядеть дорого, если знать, как ее подать. Этим летом блогер снова удивляет и одновременно вдохновляет.

Новини.LIVE собрали три ее самые удачные луки, которые можно легко повторить и выглядеть безупречно этим летом.

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Три стильных образа от Квитковой на каждый день

Образ в черном

Черный цвет никогда не выходит из моды, но иногда хочется сделать его немного "живее", правда же? Даша это отлично показала в одном из своих аутфитов. Она выбрала лаконичный черный топ, мини-юбку и высокие сапоги, добавила немного строгости с помощью жакета и все это играет на контрастах текстур. Не банально, не офисно, а именно то, что нужно для вечерней прогулки по городу или модной встречи.

Образи в чорному завжди мають ефектний вигляд
Интересный образ от Квитковой. Фото из Instagram

Розовое платье с характером

Этот образ настоящий фаворит лета. Даша выбрала яркое розовое платье с интересным кроем: сверху — корсет, который идеально подчеркивает талию, а снизу — мягкие сборки, создающие эффект легкой "жатости". Такое платье выглядит одновременно нежно и дерзко. Идеальный вариант на день рождения подруги, свидание или просто для того, чтобы заново увидеть себя.

Стильний образ, що змусить вас подивиться на себе інакше
Квиткова в красивом платье. Фото из Instagram

Спорт-шик

Даша обожает стиль спорт-шик, и один из ее образов тому доказательство. Все просто: черные спортивные штаны, белая кофточка, а под ней лавандовая майка, которая создает интересный цветовой акцент.

Спортивний образ на літо для тих, хто не любить виділятись
Спортивный образ. Фото из Instagram

В комбинации это все выглядит игриво, непринужденно, но в то же время стильно. И главное то, что в этом образе удобно на все сто.

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лето мода знаменитости вещи стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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