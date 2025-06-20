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Головна Мода Кепки в образах Квіткової — хочеться повторити все

Кепки в образах Квіткової — хочеться повторити все

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 10:30
Модні образи з кепкою на це літо — на прикладі Даші Квіткової
Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova
Ключові моменти Трендові образи з кепкою, які носить Квіткова цього літа

Кепка давно вже не просто головний убір, а стильна фішка, яку можна вписати у будь-який образ. І Даша Квіткова якраз той приклад, в образі якої кожна деталь, навіть така проста як бейсболка, має доречний й модний вигляд.

Про це пише РБК-Україна.

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Ознайомившись з її Instagram, можна підкреслити для себе кілька ідей, з чим і як носити кепку, щоб мати стильний та невимушений вигляд.

Трендові образи з кепкою, які носить Квіткова цього літа

Коли хочеться зручності

Для щоденних виходів Квіткова часто вибирає комфортний одяг: футболки, джинси, широкі штани. А до них додає кепку, яка не тільки захищає від сонця, а ще й додає образу характеру. Наприклад, один із луків — об’ємний бомбер, вільні штани і проста сіра кепка — має максимально легкий вигляд, ніби просто дістала з шафи, що було, але водночас все дуже круто між собою поєднується.

Квіткова обирає комфортний одяг на літо
Стильний образ від Квіткової. Фото з Instagram

Ще один образ — це поєднання бейсболки з футболкою, широкими штанами і великою курткою шоколадного кольору. Такий look ідеальний варіант на погоду, коли ще не зовсім літо, але вже й не зима. Має затишний, але не занадто простий вигляд.

Образ, що буде актуальний у всі сезони
Образ з кепкою на прохолодну погоду. Фото з Instagram

Кепка з підборами

Це поєднання може здатися дивним, але Даша доводить, що воно працює. Сіра кепка, жакет oversize, джинси-кльош і блискучі туфлі на підборах — несподівано сміливо, але дуже по-модному. 

Кепку можна носити навіть під підбори
Кепка з підборами. Фото з Instagram

Ідея для пляжу

Навіть на відпочинку кепка може бути не лише практичною, а й стильною. Наприклад, чорне бікіні й сіра бейсболка — має простий вигляд, але з характером.

Ідеальний варіант з кепкою на літо
Купальник з кепкою. Фото з Instagram

І головне, що захищає від сонця, а ще додає родзинку до пляжного образу.

Раніше ми писали про те, з якими штанами Надя Дорофєєва комбінує різні образи. 

Також ми повідомляли, який цікавий образ на літо від Дженніфер Еністон вартий уваги у всі часи.

мода знаменитості тренди головні убори стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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