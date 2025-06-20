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Главная Мода Кепки в образах Квитковой — хочется повторить все

Кепки в образах Квитковой — хочется повторить все

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Дата публикации 20 июня 2025 10:30
Модные образы с кепкой на это лето — на примере Даши Квитковой
Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova
Ключові моменти Трендовые образы с кепкой, которые носит Квиткова этим летом

Кепка давно уже не просто головной убор, а стильная фишка, которую можно вписать в любой образ. И Даша Квиткова как раз тот пример, в образе которой каждая деталь, даже такая простая как бейсболка, выглядит уместно и модно.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Ознакомившись с ее Instagram, можно подчеркнуть для себя несколько идей, с чем и как носить кепку, чтобы выглядеть стильно и непринужденно.

Трендовые образы с кепкой, которые носит Квиткова этим летом

Когда хочется удобства

Для ежедневных выходов Квиткова часто выбирает комфортную одежду: футболки, джинсы, широкие брюки. А к ним добавляет кепку, которая не только защищает от солнца, но и добавляет образу характера. Например, один из луков — объемный бомбер, свободные брюки и простая серая кепка — выглядит максимально легко, будто просто достала из шкафа, что было, но при этом все очень круто между собой сочетается.

Квіткова обирає комфортний одяг на літо
Стильный образ от Квитковой. Фото из Instagram

Еще один образ — это сочетание бейсболки с футболкой, широкими брюками и большой курткой шоколадного цвета. Такой look идеальный вариант на погоду, когда еще не совсем лето, но уже и не зима. Выглядит уютно, но не слишком просто.

Образ, що буде актуальний у всі сезони
Образ с кепкой на прохладную погоду. Фото из Instagram

Кепка с каблуками

Это сочетание может показаться странным, но Даша доказывает, что оно работает. Серая кепка, жакет oversize, джинсы-клеш и блестящие туфли на каблуках — неожиданно смело, но очень по-модному.

Кепку можна носити навіть під підбори
Кепка с каблуками. Фото из Instagram

Идея для пляжа

Даже на отдыхе кепка может быть не только практичной, но и стильной. Например, черное бикини и серая бейсболка — выглядит просто, но с характером.

Ідеальний варіант з кепкою на літо
Купальник с кепкой. Фото из Instagram

И главное, что защищает от солнца, а еще добавляет изюминку в пляжный образ.

Ранее мы писали о том, с какими штанами Надя Дорофеева комбинирует разные образы.

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мода знаменитости тренды головные уборы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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