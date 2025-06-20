Модные образы с кепкой на это лето — на примере Даши Квитковой

Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Кепка давно уже не просто головной убор, а стильная фишка, которую можно вписать в любой образ. И Даша Квиткова как раз тот пример, в образе которой каждая деталь, даже такая простая как бейсболка, выглядит уместно и модно.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Ознакомившись с ее Instagram, можно подчеркнуть для себя несколько идей, с чем и как носить кепку, чтобы выглядеть стильно и непринужденно.

Трендовые образы с кепкой, которые носит Квиткова этим летом

Когда хочется удобства

Для ежедневных выходов Квиткова часто выбирает комфортную одежду: футболки, джинсы, широкие брюки. А к ним добавляет кепку, которая не только защищает от солнца, но и добавляет образу характера. Например, один из луков — объемный бомбер, свободные брюки и простая серая кепка — выглядит максимально легко, будто просто достала из шкафа, что было, но при этом все очень круто между собой сочетается.

Стильный образ от Квитковой. Фото из Instagram

Еще один образ — это сочетание бейсболки с футболкой, широкими брюками и большой курткой шоколадного цвета. Такой look идеальный вариант на погоду, когда еще не совсем лето, но уже и не зима. Выглядит уютно, но не слишком просто.

Образ с кепкой на прохладную погоду. Фото из Instagram

Кепка с каблуками

Это сочетание может показаться странным, но Даша доказывает, что оно работает. Серая кепка, жакет oversize, джинсы-клеш и блестящие туфли на каблуках — неожиданно смело, но очень по-модному.

Кепка с каблуками. Фото из Instagram

Идея для пляжа

Даже на отдыхе кепка может быть не только практичной, но и стильной. Например, черное бикини и серая бейсболка — выглядит просто, но с характером.

Купальник с кепкой. Фото из Instagram

И главное, что защищает от солнца, а еще добавляет изюминку в пляжный образ.

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