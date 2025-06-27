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Головна Мода Надя Дорофєєва показала модний образ на мінливе літо

Надя Дорофєєва показала модний образ на мінливе літо

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 10:22
Універсальний літній образ від Дорофєєвої — чому вона віддає перевагу
Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Ключові моменти Total black образ від Дорофєєвої

Літо цього року — наче непередбачуваний плейлист: щойно гріє сонце, як через годину вже потрібно шукати щось тепліше. Але якщо хтось і знає, як залишатися стильною за будь-якої погоди, то це Надя Дорофєєва.

У своєму Instagram співачка поділилася модною ідеєю для літа — варіантом, що поєднує зручність, трендовість і несподіваний шарм.

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Total black образ від Дорофєєвої

Надя обрала чорний оверсайз сарафан з відкритими плечима — здавалося б, сміливе рішення для спекотної пори. Але завдяки легкій тканині та вільному крою образ має невагомий вигляд і навіть освіжає. До нього вона додала хустку-кепку, вузькі сонцезахисні окуляри у стилі 90-х і масивну шкіряну сумку — вийшло водночас просто й дуже ефектно.

Дорофєєва намагається бути в тренді і їй це вдається
Літній образ від Дорофєєвої. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

А що додати на прохолодну погоду

Тоді цей образ легко адаптується: просто накиньте зверху об’ємний трикотажний кардиган або модний бомбер у стилі ретро — останні цього літа знову в тренді. Ще одна ідея — легкий жакет або навіть шкіряна косуха. Сарафан у парі з курткою додає характеру, а якщо ще й обрати взуття на товстій підошві — отримаєте образ, який доречний матиме вигляд і на фестивалі, і на вечірній прогулянці.

Образ, що можна і влітку, і восени
Образ з жакетом. Фото з Instagram

Які кольори оверсайз сарафанів у моді цього літа

Окрім класичного чорного, зверніть увагу на:

  • глибокий хакі;
  • молочний або кремовий;
  • графітовий сірий;
  • шоколадний;
  • та навіть насичений синій. 

Усі ці відтінки чудово поєднуються з аксесуарами у натуральних тонах і легко комбінуються з базовими речами. Та головне не бійтеся експериментувати. Літній сарафан — це як чистий аркуш: він дозволяє створити настрій під себе, хай то романтичний день, урбаністичний драйв чи легка гранж-нотка.

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Надя Дорофєєва мода знаменитості тренди стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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