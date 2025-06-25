Джинси, які скоро будуть скрізь — Вікторія Бекхем вже в них

Вікторія Бекхем. Фото: Instagram/victoriabeckham

Коли важко зрозуміти, що зараз у моді, найкраще орієнтуватися на тих, хто цю моду створює. Наприклад, на відому модельєрку Вікторію Бекхем. Її стиль — це завжди влучне поєднання класики, витонченості й сміливих деталей. І цього разу вся увага зосереджена на джинсах, які вона вибрала.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Яку модель джинсів пропонує носити Бекхем у 2025 році

Модельєрка була помічена в Парижі в дуже стильному, але ненав’язливому образі: червона футболка-поло, розкльошені джинси з високою талією, прикрашені блискітками, і продумані до дрібниць аксесуари. Масивні сонцезахисні окуляри від Bottega Veneta та бордова сумка Hermés Kelly з золотою фурнітурою довершили її вихід.

Вікторія Бекхем. Photo: Marc Piasecki

Образ має одночасно свіжий, простий й розкішний вигляд. Особливо завдяки джинсам. Здавалося б, що в них особливого? Але блискітки додають настрою — вони ніби підморгують сонцю й привертають увагу без надмірностей. Саме та деталь, що перетворює звичайне в "вау".

Образ Бекхем. Photo: Marc Piasecki

До того ж така модель справжня знахідка для гардероба. Розкльошені джинси з високою посадкою візуально витягують силует, пасують до різного взуття — від кросівок до підборів, і легко поєднуються з базовими речами. А блискуча оздоба — це тренд, який не зникне після одного сезону: сяйво у повсякденному одязі вже кілька років поспіль залишається актуальним.

То, може, саме час спробувати денім із родзинкою? Тим більше коли такі речі носять самі законодавці стилю.

Раніше ми писали про те, які широкі джинси з 2000-х зараз носять майже усі.

Також ми повідомляли, який стильний образ з джинсами цього сезону приміряла Кендалл Дженнер.