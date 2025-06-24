Джинси, які вибирає Кендалл у 2025 році — тренд літа, що пасує всім

Кендалл Дженнер. Фото: Instagram/kendalljenner

Відома американська модель Кендалл Дженнер не раз доводила: щоденний образ не має бути складним, щоб мати стильний вигляд. У її гардеробі — речі, які є в більшості з нас. Але вся магія у тому, як саме вона їх поєднує. Не дивно, що streetstyle-виходи моделі так часто стають натхненням для багатьох дівчат.

Про це пише Elle.

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Нещодавно Кендалл знову довела, що в неї є смак, коли її побачили біля Sushi Park у Лос-Анджелесі. На ній були прості речі: біла майка, сині джинси прямого крою і блакитна сорочка в смужку — дуже базове комбо, яке легко повторити. Але при цьому все це мало надзвичайно зібраний й актуальний вигляд.

Кендалл Дженнер. Фото: Elle

І ось де секрет — в аксесуарах. Замість яскравих деталей Кендалл обрала спокійну палітру: бейсболка Polo в тон до джинсів, елегантна сумка The Row, витончені прямокутні окуляри. А на ногах можна побачити зручні в’єтнамки. Просто, але зі смаком.

Кендалл Дженнер. Фото: Elle

Якщо захочеться повторити, то немає потреби бігти по ті ж речі. Головне взяти ідею та адаптувати її під себе. Можна взяти джинси іншого крою — наприклад, з високою посадкою чи широкі. Майку замінити на топ або боді. А замість в’єтнамок взути шльопанці на підборах або мокасини. Додайте капелюшок чи сережки — і вже зовсім інший настрій.

Суть не в копіюванні. Стиль — це не точне повторення, а гра з формою. Подивилась, надихнулась і створила свій варіант — ось у чому справжня мода.

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