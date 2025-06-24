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Главная Мода Образ Кендалл с джинсами — находка для летних прогулок

Образ Кендалл с джинсами — находка для летних прогулок

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 08:40
Джинсы, которые выбирает Кендалл в 2025 — тренд лета, что подойдет всем
Кендалл Дженнер. Фото: Instagram/kendalljenner
Ключові моменти Идеальный летний образ от Кендалл Дженнер

Известная американская модель Кендалл Дженнер не раз доказывала: ежедневный образ не должен быть сложным, чтобы выглядеть стильно. В ее гардеробе — вещи, которые есть у большинства из нас. Но вся магия в том, как именно она их сочетает. Неудивительно, что streetstyle-выходы модели так часто становятся вдохновением для многих девушек.

Об этом пишет Elle.

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Идеальный летний образ от Кендалл Дженнер

Недавно Кендалл снова доказала, что у нее есть вкус, когда ее увидели возле Sushi Park в Лос-Анджелесе. На ней были простые вещи: белая майка, синие джинсы прямого кроя и голубая рубашка в полоску — очень базовое комбо, которое легко повторить. Но при этом все это выглядело чрезвычайно собрано и актуально.

Кендалл Дженнер вміло продемонструвала літній образ
Кендалл Дженнер. Фото: Elle

И вот где секрет — в аксессуарах. Вместо ярких деталей Кендалл выбрала спокойную палитру: бейсболка Polo в тон к джинсам, элегантная сумка The Row, изящные прямоугольные очки. А на ногах можно увидеть удобные вьетнамки. Просто, но со вкусом.

Літній образ від Кендалл Дженнер справляє враження
Кендалл Дженнер. Фото: Elle

Если захочется повторить, то нет нужды бежать за теми же вещами. Главное взять идею и адаптировать ее под себя. Можно взять джинсы другого кроя — например, с высокой посадкой или широкие. Майку заменить на топ или боди. А вместо вьетнамок обуть шлепанцы на каблуке или мокасины. Добавьте шляпку или серьги — и уже совсем другое настроение.

Суть не в копировании. Стиль — это не точное повторение, а игра с формой. Посмотрела, вдохновилась и создала свой вариант — вот в чем настоящая мода.

Ранее мы писали о том, как стилизовать кепки в образе на примере Даши Квитковой.

Также мы сообщали, какие модные брюки предлагает носить этим летом Дорофеева.

мода знаменитости тренды Джинсы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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