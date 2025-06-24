Джинсы, которые выбирает Кендалл в 2025 — тренд лета, что подойдет всем

Образ Кендалл с джинсами — находка для летних прогулок
Известная американская модель Кендалл Дженнер не раз доказывала: ежедневный образ не должен быть сложным, чтобы выглядеть стильно. В ее гардеробе — вещи, которые есть у большинства из нас. Но вся магия в том, как именно она их сочетает. Неудивительно, что streetstyle-выходы модели так часто становятся вдохновением для многих девушек.
Об этом пишет Elle.
Идеальный летний образ от Кендалл Дженнер
Недавно Кендалл снова доказала, что у нее есть вкус, когда ее увидели возле Sushi Park в Лос-Анджелесе. На ней были простые вещи: белая майка, синие джинсы прямого кроя и голубая рубашка в полоску — очень базовое комбо, которое легко повторить. Но при этом все это выглядело чрезвычайно собрано и актуально.
И вот где секрет — в аксессуарах. Вместо ярких деталей Кендалл выбрала спокойную палитру: бейсболка Polo в тон к джинсам, элегантная сумка The Row, изящные прямоугольные очки. А на ногах можно увидеть удобные вьетнамки. Просто, но со вкусом.
Если захочется повторить, то нет нужды бежать за теми же вещами. Главное взять идею и адаптировать ее под себя. Можно взять джинсы другого кроя — например, с высокой посадкой или широкие. Майку заменить на топ или боди. А вместо вьетнамок обуть шлепанцы на каблуке или мокасины. Добавьте шляпку или серьги — и уже совсем другое настроение.
Суть не в копировании. Стиль — это не точное повторение, а игра с формой. Посмотрела, вдохновилась и создала свой вариант — вот в чем настоящая мода.
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