Джинсы, которые скоро будут везде — Виктория Бекхэм уже в них

Виктория Бекхэм. Фото: Instagram/victoriabeckham

Когда трудно понять, что сейчас в моде, лучше всего ориентироваться на тех, кто эту моду создает. Например, на известного модельера Викторию Бекхэм. Ее стиль — это всегда удачное сочетание классики, изящества и смелых деталей. И на этот раз все внимание сосредоточено на джинсах, которые она выбрала.

Об этом пишет Vogue.

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Модельер была замечена в Париже в очень стильном, но ненавязчивом образе: красная футболка-поло, расклешенные джинсы с высокой талией, украшенные блестками, и продуманные до мелочей аксессуары. Массивные солнцезащитные очки от Bottega Veneta и бордовая сумка Hermés Kelly с золотой фурнитурой завершили ее выход.

Виктория Бекхэм. Фото: Marc Piasecki

Образ выглядит одновременно свежим, простым и роскошным. Особенно благодаря джинсам. Казалось бы, что в них особенного? Но блестки добавляют настроения — они будто подмигивают солнцу и привлекают внимание без излишеств. Именно та деталь, которая превращает обычное в "вау".

Образ Бекхэм. Photo: Marc Piasecki

К тому же такая модель настоящая находка для гардероба. Расклешенные джинсы с высокой посадкой визуально вытягивают силуэт, подходят к разной обуви — от кроссовок до каблуков, и легко сочетаются с базовыми вещами. А блестящая отделка — это тренд, который не исчезнет после одного сезона: сияние в повседневной одежде уже несколько лет подряд остается актуальным.

Так, может, самое время попробовать деним с изюминкой? Тем более когда такие вещи носят сами законодатели стиля.

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