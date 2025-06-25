Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Виктория Бекхэм задает моду — новые джинсы сезона

Виктория Бекхэм задает моду — новые джинсы сезона

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 11:14
Джинсы, которые скоро будут везде — Виктория Бекхэм уже в них
Виктория Бекхэм. Фото: Instagram/victoriabeckham
Ключові моменти Какую модель джинсов предлагает носить Бекхэм в 2025 году

Когда трудно понять, что сейчас в моде, лучше всего ориентироваться на тех, кто эту моду создает. Например, на известного модельера Викторию Бекхэм. Ее стиль — это всегда удачное сочетание классики, изящества и смелых деталей. И на этот раз все внимание сосредоточено на джинсах, которые она выбрала.

Об этом пишет Vogue.

Реклама
Читайте также:

Какую модель джинсов предлагает носить Бекхэм в 2025 году

Модельер была замечена в Париже в очень стильном, но ненавязчивом образе: красная футболка-поло, расклешенные джинсы с высокой талией, украшенные блестками, и продуманные до мелочей аксессуары. Массивные солнцезащитные очки от Bottega Veneta и бордовая сумка Hermés Kelly с золотой фурнитурой завершили ее выход.

Розкльошені джинси знову в тренді
Виктория Бекхэм. Фото: Marc Piasecki

Образ выглядит одновременно свежим, простым и роскошным. Особенно благодаря джинсам. Казалось бы, что в них особенного? Но блестки добавляют настроения — они будто подмигивают солнцу и привлекают внимание без излишеств. Именно та деталь, которая превращает обычное в "вау".

Джинси, які роками любить ВІкторія Бекхем
Образ Бекхэм. Photo: Marc Piasecki

К тому же такая модель настоящая находка для гардероба. Расклешенные джинсы с высокой посадкой визуально вытягивают силуэт, подходят к разной обуви — от кроссовок до каблуков, и легко сочетаются с базовыми вещами. А блестящая отделка — это тренд, который не исчезнет после одного сезона: сияние в повседневной одежде уже несколько лет подряд остается актуальным.

Так, может, самое время попробовать деним с изюминкой? Тем более когда такие вещи носят сами законодатели стиля.

Ранее мы писали о том, какие широкие джинсы из 2000-х сейчас носят почти все.

Также мы сообщали, какой стильный образ с джинсами в этом сезоне примерила Кендалл Дженнер.

мода знаменитости тренды Джинсы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации