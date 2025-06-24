Джинси з 2000-х знову тренд — з чим їх тепер носять

Широкі джинси з 2000-х знову в моді — але з сюрпризом
Модні 2000-ні повернулися і цього разу остаточно. Широкі джинси, які колись носили всі зірки червоних доріжок, знову стали улюбленцями трендсеттерів. Але є один важливий нюанс: тепер їх носять не з кедами, а з босоніжками. Саме така пара — baggy-джинси та босоніжки — робить навіть найпростішу прогулянкову комбінацію більш "дорослою", витонченою та гламурною.
Про це пише Vogue.
Цього літа широкі джинси можна побачити на вулицях Лондона, Парижа й Мілана. Дизайнери Loewe, Gucci, Stella McCartney не просто згадали про них — вони зробили їх основою своїх колекцій. І ми точно не проти, бо носити їх легко та комфортно. Головне знати, з чим поєднувати.
Ідеї образів з брендовими джинсами, які точно спрацюють
Світлі джинси з принтом та босоніжки з тонкими ремінцями
Легкі джинси з візерунком, відкриті босоніжки на тонких ремінцях, жакет із твідової тканини та маленький топ-бандо — ідеальне комбо. Такий образ ніби зійшов зі старих фото Лопес чи Логан — трохи зухвало, але дуже стильно. Ідеально для літньої вечірки на терасі.
Сірі джинси та модні босоніжки у стилі "танго"
Сірі джинси можуть здатися простими, але в парі з лаконічними босоніжками вони мають дуже міський вигляд. Якщо додати топ без бретелей — виходить образ, у якому хочеться піти і на виставку, і на коктейль. Стримано, але з характером.
Рвані джинси та сріблясті босоніжки на підборах
Невимушений шик для тих, хто сумує за естетикою Tumblr. Сріблясті босоніжки додають "вау"-ефекту, а джинси з потертостями врівноважують блиск.
Якщо ще додати топ з блискітками або камінням — вийде вже не просто вуличний образ, а справжня альтернатива маленькій чорній сукні.
Раніше ми писали про те, які джинси для своїх образів обирає Кендалл Дженнер.
Також ми повідомляли про дуже популярні джинси, які носитимуть усі у 2025 році.
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