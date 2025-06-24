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Главная Мода Широкие джинсы из 2000-х снова в моде — но с сюрпризом

Широкие джинсы из 2000-х снова в моде — но с сюрпризом

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 11:16
Джинсы из 2000-х снова тренд — с чем их теперь носят
Джинсы. Фото: Freepik
Ключові моменти Идеи образов с брендовыми джинсами, которые точно сработают

Модные 2000-е вернулись и на этот раз окончательно. Широкие джинсы, которые когда-то носили все звезды красных дорожек, снова стали любимчиками трендсеттеров. Но есть один важный нюанс: теперь их носят не с кедами, а с босоножками. Именно такая пара — baggy-джинсы и босоножки — делает даже самую простую прогулочную комбинацию более "взрослой", утонченной и гламурной.

Об этом пишет Vogue.

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Этим летом широкие джинсы можно увидеть на улицах Лондона, Парижа и Милана. Дизайнеры Loewe, Gucci, Stella McCartney не просто вспомнили о них — они сделали их основой своих коллекций. И мы точно не против, потому что носить их легко и комфортно. Главное знать, с чем сочетать.

Идеи образов с брендовыми джинсами, которые точно сработают

Светлые джинсы с принтом и босоножки с тонкими ремешками

Легкие джинсы с узором, открытые босоножки на тонких ремешках, жакет из твидовой ткани и маленький топ-бандо — идеальное комбо. Такой образ будто сошел со старых фото Лопес или Логан — немного дерзко, но очень стильно. Идеально для летней вечеринки на террасе.

Джинси, що можна цікаво обіграти в образі
Светлые джинсы. Фото: Vogue

Серые джинсы и модные босоножки в стиле "танго"

Серые джинсы могут показаться простыми, но в паре с лаконичными босоножками они выглядят очень по-городскому. Если добавить топ без бретелек — получается образ, в котором хочется пойти и на выставку, и на коктейль. Сдержанно, но с характером.

Дуже міський образ з джинсами
Серые джинсы. Фото: Vogue

Рваные джинсы и серебристые босоножки на каблуке

Непринужденный шик для тех, кто скучает по эстетике Tumblr. Серебристые босоножки добавляют "вау"-эффекта, а джинсы с потертостями уравновешивают блеск.

Рвані джинси знову в моді
Рваные джинсы. Фото: Vogue

Если еще добавить топ с блестками или камнями — получится уже не просто уличный образ, а настоящая альтернатива маленькому черному платью.

Ранее мы писали о том, какие джинсы для своих образов выбирает Кендалл Дженнер.

Также мы сообщали об очень популярных джинсах, которые будут носить все в 2025 году.

мода тренды вещи Джинсы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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