Джинси, що неочікувано повернулись у моду — тільки їх і носять цього літа

Чорні джинси. Фото: Freepik

Чорні вузькі джинси — це той самий модний елемент, який ніколи не зникає надовго. Хтось їх обожнює, хтось критикує, але вони знову і знову повертаються в гардероби, як тільки на вулиці стає трохи тепліше. І цього літа знову настав саме їхній час.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Можливо, ви вже давно їх не носили. Бо з усіх сторін говорили про широкі, рвані, укорочені або "мамині" варіанти. Але чорні вузькі джинси мають те, чого бракує іншим: вони пасують майже до всього і кожному. Немає значення, який у вас зріст чи тип фігури — ці джинси вміють вигідно підкреслити саме те, що потрібно.

Чорні вузькі джинси в офісному образі. Фото з Instagram

Вони ідеальний мають вигляд у чорному тотал-луці з облягаючим топом і стильним взуттям, але не менш ефектно поєднуються з яскравими речами — наприклад, контрастним светром або кольоровим жакетом. Ви можете створити образ хоч для вечірньої прогулянки, хоч для офісу, хоч для виходу в кав’ярню з подругами. І головне без зайвих зусиль.

Легкий літній образ. Фото з Instagram

Універсальність — ось що робить їх незамінними. Вони не прив’язані до віку чи модного статусу. Це як базова футболка: з нею все працює. А ще в чорному кольорі вузькі джинси візуально роблять стрункішою, витягують силует і додають впевненості.

Цього літа саме час пригадати, чому ми їх так любили. Не через тренди, а тому, що вони завжди виручають, коли хочеться мати простий і водночас стильний вигляд. Якщо давно не носили — спробуйте знову. І, можливо, закохаєтесь у них ще раз.

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