Джинсы, что неожиданно вернулись в моду — только их и носят этим летом

Черные джинсы. Фото: Freepik

Черные узкие джинсы — это тот самый модный элемент, который никогда не исчезает надолго. Кто-то их обожает, кто-то критикует, но они снова и снова возвращаются в гардеробы, как только на улице становится немного теплее. И этим летом снова пришло именно их время.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Возможно, вы уже давно их не носили. Потому что со всех сторон говорили о широких, рваных, укороченных или "маминых" вариантах. Но черные узкие джинсы имеют то, чего не хватает другим: они подходят почти ко всему и каждому. Не имеет значения, какой у вас рост или тип фигуры — эти джинсы умеют выгодно подчеркнуть именно то, что нужно.

Черные узкие джинсы в офисном образе. Фото из Instagram

Они идеально смотрятся в черном тотал-луке с облегающим топом и стильной обувью, но не менее эффектно сочетаются с яркими вещами — например, контрастным свитером или цветным жакетом. Вы можете создать образ хоть для вечерней прогулки, хоть для офиса, хоть для выхода в кофейню с подругами. И главное без лишних усилий.

Легкий летний образ. Фото из Instagram

Универсальность — вот что делает их незаменимыми. Они не привязаны к возрасту или модному статусу. Это как базовая футболка: с ней все работает. А еще в черном цвете узкие джинсы визуально стройнят, вытягивают силуэт и придают уверенности.

Этим летом самое время вспомнить, почему мы их так любили. Не из-за трендов, а потому, что они всегда выручают, когда хочется выглядеть просто и одновременно стильно. Если давно не носили — попробуйте снова. И, возможно, влюбитесь в них еще раз.

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