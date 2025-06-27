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Главная Мода Надя Дорофеева показала модный образ на переменчивое лето

Надя Дорофеева показала модный образ на переменчивое лето

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 10:22
Универсальный летний образ от Дорофеевой — чему она отдает предпочтение
Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
Ключові моменти Total black образ от Дорофеевой

Лето в этом году — словно непредсказуемый плейлист: только греет солнце, как через час уже нужно искать что-то потеплее. Но если кто-то и знает, как оставаться стильной при любой погоде, то это Надя Дорофеева.

В своем Instagram певица поделилась модной идеей для лета — вариантом, сочетающим удобство, трендовость и неожиданный шарм.

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Total black образ от Дорофеевой

Надя выбрала черный оверсайз сарафан с открытыми плечами — казалось бы, смелое решение для жаркой поры. Но благодаря легкой ткани и свободному крою образ выглядит невесомо и даже освежает. К нему она добавила платок-кепку, узкие солнцезащитные очки в стиле 90-х и массивную кожаную сумку — получилось одновременно просто и очень эффектно.

Дорофєєва намагається бути в тренді і їй це вдається
Летний образ от Дорофеевой. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

А что добавить на прохладную погоду

Тогда этот образ легко адаптируется: просто накиньте сверху объемный трикотажный кардиган или модный бомбер в стиле ретро — последние этим летом снова в тренде. Еще одна идея — легкий жакет или даже кожаная косуха. Сарафан в паре с курткой добавляет характера, а если еще и выбрать обувь на толстой подошве — получите образ, который уместно будет смотреться и на фестивале, и на вечерней прогулке.

Образ, що можна і влітку, і восени
Образ с жакетом. Фото из Instagram

Какие цвета оверсайз сарафанов в моде этим летом

Кроме классического черного, обратите внимание на:

  • глубокий хаки;
  • молочный или кремовый;
  • графитовый серый; графитовый серый;
  • шоколадный;
  • и даже насыщенный синий.

Все эти оттенки прекрасно сочетаются с аксессуарами в натуральных тонах и легко комбинируются с базовыми вещами. Но главное не бойтесь экспериментировать. Летний сарафан — это как чистый лист: он позволяет создать настроение под себя, будь то романтический день, урбанистический драйв или легкая гранж-нотка.

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Надя Дорофеева мода знаменитости тренды стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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