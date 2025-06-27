Универсальный летний образ от Дорофеевой — чему она отдает предпочтение

Надя Дорофеева показала модный образ на переменчивое лето
Лето в этом году — словно непредсказуемый плейлист: только греет солнце, как через час уже нужно искать что-то потеплее. Но если кто-то и знает, как оставаться стильной при любой погоде, то это Надя Дорофеева.
В своем Instagram певица поделилась модной идеей для лета — вариантом, сочетающим удобство, трендовость и неожиданный шарм.
Total black образ от Дорофеевой
Надя выбрала черный оверсайз сарафан с открытыми плечами — казалось бы, смелое решение для жаркой поры. Но благодаря легкой ткани и свободному крою образ выглядит невесомо и даже освежает. К нему она добавила платок-кепку, узкие солнцезащитные очки в стиле 90-х и массивную кожаную сумку — получилось одновременно просто и очень эффектно.
А что добавить на прохладную погоду
Тогда этот образ легко адаптируется: просто накиньте сверху объемный трикотажный кардиган или модный бомбер в стиле ретро — последние этим летом снова в тренде. Еще одна идея — легкий жакет или даже кожаная косуха. Сарафан в паре с курткой добавляет характера, а если еще и выбрать обувь на толстой подошве — получите образ, который уместно будет смотреться и на фестивале, и на вечерней прогулке.
Какие цвета оверсайз сарафанов в моде этим летом
Кроме классического черного, обратите внимание на:
- глубокий хаки;
- молочный или кремовый;
- графитовый серый; графитовый серый;
- шоколадный;
- и даже насыщенный синий.
Все эти оттенки прекрасно сочетаются с аксессуарами в натуральных тонах и легко комбинируются с базовыми вещами. Но главное не бойтесь экспериментировать. Летний сарафан — это как чистый лист: он позволяет создать настроение под себя, будь то романтический день, урбанистический драйв или легкая гранж-нотка.
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