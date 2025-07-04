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Головна Мода Білий на всі випадки життя — універсальні образи від Мішиної

Білий на всі випадки життя — універсальні образи від Мішиної

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 18:03
Білий одяг на щодень — універсальні луки від Ксенії Мішиної
Ксенія Мішина. Фото: Instagram/misha.k.ua

Літо і білий — союз, який ніколи не виходить з моди. Цей колір як ковток свіжого повітря у спекотний день: освіжає, додає легкості та пасує абсолютно всім. Не дивно, що саме його обирають українські зірки, коли хочуть мати бездоганний і невимушений вигляд. Одна з них — акторка Ксенія Мішина — у своїх образах показує, як носити біле так, щоб ловити захоплені погляди.

Новини.LIVE розібрав три її трендові образи в білому кольорі.

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Стильні образи від акторки Ксенії Мішиної

Перший лук — ідеальний приклад міського комфорту з нотками елегантності. Сіра водолазка в поєднанні з прямими білими штанами — це вже стильно. А кросівки в тон додають відчуття легкості та впевненості. Образ вийшов неначе спеціально створений для прогулянок після дощу: зручно, тепло, і водночас абсолютно в тренді.

Стильний літній образ від Мішиної на прохолодну погоду
Образ з білими штанами. Фото з Instagram

А коли надворі спека, хочеться максимальної свободи і тут Ксенія теж знає, як мати крутий вигляд. Ультракороткий білий топ і джинсові шорти вільного крою — просте, але дуже влучне рішення. Цей образ легко уявити і на літньому відпочинку біля моря, і під час неспішної прогулянки містом. Масивні босоніжки додають родзинку, роблять образ завершеним і трохи зухвалим — саме те, що треба для літа.

Ідеальний літній образ, коли хочеться трохи свободи
Образ на спеку від Мішиної. Фото з Instagram

А на завершення справжня класика з акцентом: біла блузка з оригінальними вставками на рукавах. Такий варіант знахідка для особливого випадку. Похід у ресторан, вистава в театрі або романтична зустріч — біла блуза завжди доречна. І не потрібно нічого зайвого, адже вона сама створює настрій і привертає увагу.

Романтичний образ від Мішиної
Біла блузка в образі. Фото з Instagram

Літо — час білого кольору. І якщо хочеться мати впевнений, стильний і легкий вигляд, як подих вітерця в спеку — сміливо надихайтеся образами зірки.

Раніше ми писали про те, яка базова річ має бути в гардеробі кожної.

Також ми повідомляли про універсальні речі на літо, про які розповів Андре Тан.

мода знаменитості одяг тренди стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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