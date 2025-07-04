Білий одяг на щодень — універсальні луки від Ксенії Мішиної

Ксенія Мішина. Фото: Instagram/misha.k.ua

Літо і білий — союз, який ніколи не виходить з моди. Цей колір як ковток свіжого повітря у спекотний день: освіжає, додає легкості та пасує абсолютно всім. Не дивно, що саме його обирають українські зірки, коли хочуть мати бездоганний і невимушений вигляд. Одна з них — акторка Ксенія Мішина — у своїх образах показує, як носити біле так, щоб ловити захоплені погляди.

Новини.LIVE розібрав три її трендові образи в білому кольорі.

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Перший лук — ідеальний приклад міського комфорту з нотками елегантності. Сіра водолазка в поєднанні з прямими білими штанами — це вже стильно. А кросівки в тон додають відчуття легкості та впевненості. Образ вийшов неначе спеціально створений для прогулянок після дощу: зручно, тепло, і водночас абсолютно в тренді.

Образ з білими штанами. Фото з Instagram

А коли надворі спека, хочеться максимальної свободи і тут Ксенія теж знає, як мати крутий вигляд. Ультракороткий білий топ і джинсові шорти вільного крою — просте, але дуже влучне рішення. Цей образ легко уявити і на літньому відпочинку біля моря, і під час неспішної прогулянки містом. Масивні босоніжки додають родзинку, роблять образ завершеним і трохи зухвалим — саме те, що треба для літа.

Образ на спеку від Мішиної. Фото з Instagram

А на завершення справжня класика з акцентом: біла блузка з оригінальними вставками на рукавах. Такий варіант знахідка для особливого випадку. Похід у ресторан, вистава в театрі або романтична зустріч — біла блуза завжди доречна. І не потрібно нічого зайвого, адже вона сама створює настрій і привертає увагу.

Біла блузка в образі. Фото з Instagram

Літо — час білого кольору. І якщо хочеться мати впевнений, стильний і легкий вигляд, як подих вітерця в спеку — сміливо надихайтеся образами зірки.

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