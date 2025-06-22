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Головна Мода Актуальна круглий рік — яка одна річ пасуватиме до всього

Актуальна круглий рік — яка одна річ пасуватиме до всього

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 08:40
Одна річ, що пасує під всі образи — що має бути в гардеробі кожної модниці
Дівчина обирає одяг. Фото: Freepik
Ключові моменти Яка річ пасує до будь-якого образу

Деякі речі універсальні та підходять геть до всього. Їх можна комбінувати як з елегантними образами, так і з повсякденними луками. Серед такої бази є один елемент гардероба, який дійсно має бути у кожної модниці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Яка річ пасує до будь-якого образу

Звичайно, базовою річчю, яка підійде усім та буде актуальною круглий рік, є біла футболка. Це основа, що створить ніжний жіночний образ для романтичної вечері чи аутфіт для прогулянки містом з подружкою. Носити її можна з різними речами, але є кілька найпопулярніших варіантів.

Стильний кежуал

Одягніть білу футболку з улюбленими джинсами й стильний лук вже готовий. Це універсальне комбо підійде на кожен день. Доповніть образ мінімалістичними аксесуарами.

З чим носити білу футболку
Біла футболка і джинси. Фото з Instagram

Елегантний офісний стиль

Для більш формального образу поєднайте футболку з класичними штанами чи костюмом. Такий варіант ідеально підійде для офісу або ділової зустрічі. Додайте елегантні прикраси та сумку, аби доповнити образ. 

З чим носити білу футболку
Елегантний образ з білою футболкою. Фото з Instagram

Літній образ зі спідницею

Це чудовий варіант на літо. Можна поєднати білу футболку з максі, міді чи мініспідницею. В будь-якому випадку такий аутфіт матиме стильний та легкий вигляд.

З чим носити білу футболку
Біла футболка та спідниця. Фото з Instagram

Образ із шортами

Ще одне базове поєднання — біла футболка та шорти. Особливо вдало такий образ підійде на літо. Для повсякденного лука можна обрати джинсовий варіант, а якщо хочете створити романтичний аутфіт, зверніть увагу на шовкові моделі.

Яка річ пасує до будь-якого образу
Біла футболка і шорти. Фото з Instagram

Білу футболку можна поєднувати абсолютно з усім. Це саме та річ, яка не зіпсує жоден образ. Незалежно від вашого стилю, вона завжди буде доречною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який аксесуар освіжить будь-який лук. Цього літа він на піку моди.

Також ми розповідали про те, яка сукня буде модною цього літа. Її хочуть абсолютно всі.

мода тренди речі образ стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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