Одна річ, що пасує під всі образи — що має бути в гардеробі кожної модниці

Актуальна круглий рік — яка одна річ пасуватиме до всього
Деякі речі універсальні та підходять геть до всього. Їх можна комбінувати як з елегантними образами, так і з повсякденними луками. Серед такої бази є один елемент гардероба, який дійсно має бути у кожної модниці.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Яка річ пасує до будь-якого образу
Звичайно, базовою річчю, яка підійде усім та буде актуальною круглий рік, є біла футболка. Це основа, що створить ніжний жіночний образ для романтичної вечері чи аутфіт для прогулянки містом з подружкою. Носити її можна з різними речами, але є кілька найпопулярніших варіантів.
Стильний кежуал
Одягніть білу футболку з улюбленими джинсами й стильний лук вже готовий. Це універсальне комбо підійде на кожен день. Доповніть образ мінімалістичними аксесуарами.
Елегантний офісний стиль
Для більш формального образу поєднайте футболку з класичними штанами чи костюмом. Такий варіант ідеально підійде для офісу або ділової зустрічі. Додайте елегантні прикраси та сумку, аби доповнити образ.
Літній образ зі спідницею
Це чудовий варіант на літо. Можна поєднати білу футболку з максі, міді чи мініспідницею. В будь-якому випадку такий аутфіт матиме стильний та легкий вигляд.
Образ із шортами
Ще одне базове поєднання — біла футболка та шорти. Особливо вдало такий образ підійде на літо. Для повсякденного лука можна обрати джинсовий варіант, а якщо хочете створити романтичний аутфіт, зверніть увагу на шовкові моделі.
Білу футболку можна поєднувати абсолютно з усім. Це саме та річ, яка не зіпсує жоден образ. Незалежно від вашого стилю, вона завжди буде доречною.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, який аксесуар освіжить будь-який лук. Цього літа він на піку моди.
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