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Головна Мода Шовкова хустка — аксесуар, який освіжить будь-який лук

Шовкова хустка — аксесуар, який освіжить будь-який лук

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 11:10
Наймодніші ідеї, як носити хустку у 2025 році — знадобляться усім
Дівчина в шовковій хустці. Фото: Freepik
Ключові моменти Ідеї для стильних образів з хусткою

Хустка — це не просто шматочок тканини. Це чарівна річ, яка може перетворити найпростіший образ на щось особливе. Якщо раніше її носили лише модниці-ентузіастки, то зараз вона офіційно повернулася у тренди. Шовкова хустка знову на піку популярності, і цього літа її носять усі — від блогерок до жінок, які просто хочуть мати гарний вигляд і відчувати себе впевнено.

Новини.LIVE розповість про п’ять способів, як по-різному можна носити хустку цього сезону.

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Ідеї для стильних образів з хусткою

Хустка-топ

Це вже не просто аксесуар, а повноцінна частина образу. Зав’язана спереду або ззаду, хустка стає легким, повітряним топом, ідеальним для спекотних днів. У парі з джинсами або спідницею має дуже ефектний вигляд.

Хустка може бути не доповненням, а акцентом образу
Хустка-топ. Фото з Instagram

На талії замість пояса

Хустка може легко замінити ремінь. Просто просуньте її через шльовки джинсів або зав’яжіть на сукні. Це додасть образу кольору, легкості та трохи несподіваності.

Хустка може замінити ремінь
Хустка як ремінь. Фото з Instagram

Як бандану

Захищає голову від сонця і додає шарму. Цей спосіб — справжній привіт із 70-х. Вибирайте яскраві хустки з принтами і от ви вже будете нагадувати героїню фільму з Рів’єри.

Хустку можна зав'язати, як бандану, і це буде мати зухвалий вигляд
Хустка як бандана. Фото з Instagram

У волоссі

Зв’язати хустку у волосся — це маленька деталь, яка може повністю змінити враження від образу. Ідеально підходить для довгого волосся.

Хустку можна сміливо зав'язати у волосся
Хустка у волосся. Фото з Instagram

На сумці

Зав’язати хустку на ручку сумки — це найпростіший спосіб зробити звичний аксесуар особливим. Можна міняти хустки хоч щодня і сумка завжди буде мати ніби новий вигляд.

Хустку можна носити на сумці
Хустка на сумці. Фото з Instagram

Цього літа без шовкової хустки — як без води. Вона легка, стильна і вміє підлаштовуватись під настрій. Сміливо експериментуйте й знаходьте свій улюблений варіант.

Раніше ми писали про те, як цікаво стилізує у своїх образах кепку Даша Квіткова.

Також ми повідомляли, які стильні аксесуари варто носити цього року.

мода тренди головні убори аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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