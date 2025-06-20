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Главная Мода Шелковый платок — аксессуар, который освежит любой лук

Шелковый платок — аксессуар, который освежит любой лук

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 11:10
Самые модные идеи, как носить платок в 2025 году — пригодятся всем
Девушка в шелковом платке. Фото: Freepik
Ключові моменти Идеи для стильных образов с платком

Платок — это не просто кусочек ткани. Это волшебная вещь, которая может превратить самый простой образ в нечто особенное. Если раньше его носили только модницы-энтузиастки, то сейчас он официально вернулся в тренды. Шелковый платок снова на пике популярности, и этим летом его носят все — от блогеров до женщин, которые просто хотят хорошо выглядеть и чувствовать себя уверенно.

Новини.LIVE расскажет о пяти способах, как по-разному можно носить платок в этом сезоне.

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Платок-топ

Это уже не просто аксессуар, а полноценная часть образа. Завязанный спереди или сзади, платок становится легким, воздушным топом, идеальным для жарких дней. В паре с джинсами или юбкой смотрится очень эффектно.

Хустка може бути не доповненням, а акцентом образу
Платок-топ. Фото из Instagram

На талии вместо пояса

Платок может легко заменить ремень. Просто просуньте его через шлевки джинсов или завяжите на платье. Это добавит образу цвета, легкости и немного неожиданности.

Хустка може замінити ремінь
Платок как ремень. Фото из Instagram

Как бандану

Защищает голову от солнца и добавляет шарма. Этот способ — настоящий привет из 70-х. Выбирайте яркие платки с принтами и вот вы уже будете напоминать героиню фильма из Ривьеры.

Хустку можна зав'язати, як бандану, і це буде мати зухвалий вигляд
Платок как бандана. Фото из Instagram

В волосах

Связать платок в волосы — это маленькая деталь, которая может полностью изменить впечатление от образа. Идеально подходит для длинных волос.

Хустку можна сміливо зав'язати у волосся
Платок в волосы. Фото из Instagram

На сумке

Завязать платок на ручку сумки — это самый простой способ сделать привычный аксессуар особенным. Можно менять платки хоть каждый день и сумка всегда будет выглядеть как будто по-новому.

Хустку можна носити на сумці
Платок на сумке. Фото из Instagram

Этим летом без шелкового платка — как без воды. Он легкий, стильный и умеет подстраиваться под настроение. Смело экспериментируйте и находите свой любимый вариант.

Ранее мы писали о том, как интересно стилизует в своих образах кепку Даша Квиткова.

Также мы сообщали, какие стильные аксессуары стоит носить в этом году.

мода тренды головные уборы аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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