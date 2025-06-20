Самые модные идеи, как носить платок в 2025 году — пригодятся всем

Шелковый платок — аксессуар, который освежит любой лук
Платок — это не просто кусочек ткани. Это волшебная вещь, которая может превратить самый простой образ в нечто особенное. Если раньше его носили только модницы-энтузиастки, то сейчас он официально вернулся в тренды. Шелковый платок снова на пике популярности, и этим летом его носят все — от блогеров до женщин, которые просто хотят хорошо выглядеть и чувствовать себя уверенно.
Новини.LIVE расскажет о пяти способах, как по-разному можно носить платок в этом сезоне.
Идеи для стильных образов с платком
Платок-топ
Это уже не просто аксессуар, а полноценная часть образа. Завязанный спереди или сзади, платок становится легким, воздушным топом, идеальным для жарких дней. В паре с джинсами или юбкой смотрится очень эффектно.
На талии вместо пояса
Платок может легко заменить ремень. Просто просуньте его через шлевки джинсов или завяжите на платье. Это добавит образу цвета, легкости и немного неожиданности.
Как бандану
Защищает голову от солнца и добавляет шарма. Этот способ — настоящий привет из 70-х. Выбирайте яркие платки с принтами и вот вы уже будете напоминать героиню фильма из Ривьеры.
В волосах
Связать платок в волосы — это маленькая деталь, которая может полностью изменить впечатление от образа. Идеально подходит для длинных волос.
На сумке
Завязать платок на ручку сумки — это самый простой способ сделать привычный аксессуар особенным. Можно менять платки хоть каждый день и сумка всегда будет выглядеть как будто по-новому.
Этим летом без шелкового платка — как без воды. Он легкий, стильный и умеет подстраиваться под настроение. Смело экспериментируйте и находите свой любимый вариант.
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