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Головна Мода Розрізи всюди — модна сукня, яка приковує погляди

Розрізи всюди — модна сукня, яка приковує погляди

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 09:19
Сукня, що відразу підкорює серця — все завдяки розрізу
Дівчина в розкішній сукні. Фото: Freepik
Ключові моменти Стильна сукня, що варта уваги цього літа

Цього літа сукні з розрізами стали справжнім відкриттям. Вони вже давно не про вечірні виходи на червоні доріжки — тепер це про життя тут і зараз. Мода весна-літо 2025 показує нам: сукня з розрізом може бути зручною, сміливою, ніжною й навіть романтичною — усе залежить від того, як її подати.

У Vogue розповіли детальніше про цю сукню.

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Дизайнери більше не бояться експериментів. Наприклад, у Christoper Esber сукні ніби скульптури — асиметрія, вирізи, м’яке драпірування, плетіння, а подекуди навіть блискучі металеві елементи. Та при цьому їх хочеться носити щодня — настільки вони легкі й природні. Уявіть максісукню кольору хакі з високим розрізом: вона має чудовий вигляд і з простими шльопанцями, і з елегантними мюлі.

Елегантна сукня, в якій не жарко
Christoper Esber. Фото: The Icon

Бренд Zheng теж не залишився осторонь. Його сукня з глибоким розрізом і відкритою спиною — це справжнє літо в одязі. Нічого зайвого, тільки плавні лінії й акценти на найпривабливіших деталях тіла. Ідеально для побачення або прогулянки біля моря, коли хочеться виглядати легко, але ефектно.

Сукні з глибоким розрізом на літо ідеально
Zheng. Фото: Vogue

Stella McCartney пропонує м’які, але дуже продумані силуети — асиметричні, з геометричними вирізами, що оголюють шкіру саме там, де треба. А в Gucci грають на контрасті чорно-білої класики й сучасного бачення сексуальності. В результаті виходить щось між стриманістю й провокацією.

В моді продумані силуети суконь
Stella McCartney. Фото: Vogue

Але найбільше цього літа вражають пастельні сукні з розрізами. Лавандовий, персиковий, ніжно-блакитний — такі відтінки на тлі засмаглої шкіри мають просто чарівний вигляд. Особливо якщо сукня з відкритими плечима, рухлива, легка, ніби створена для того, щоб розвіюватися на вітрі.

Раніше ми писали про те, які сукні вже вийшли з моди цього літа.

Також ми повідомляли, яку сукню з 80-х зараз знову носять усі.

літо мода тренди сукня стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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