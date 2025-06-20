Платье, которое сразу покоряет сердца — все благодаря разрезу

Девушка в роскошном платье. Фото: Freepik

Этим летом платья с разрезами стали настоящим открытием. Они уже давно не про вечерние выходы на красные дорожки — теперь это про жизнь здесь и сейчас. Мода весна-лето 2025 показывает нам: платье с разрезом может быть удобным, смелым, нежным и даже романтичным — все зависит от того, как его подать.

В Vogue рассказали подробнее об этом платье.

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Дизайнеры больше не боятся экспериментов. Например, у Christoper Esber платья словно скульптуры — асимметрия, вырезы, мягкие драпировки, плетения, а иногда даже блестящие металлические элементы. Но при этом их хочется носить каждый день — настолько они легкие и естественные. Представьте макси-платье цвета хаки с высоким разрезом: оно отлично смотрится и с простыми шлепанцами, и с элегантными мюли.

Christoper Esber. Фото: The Icon

Бренд Zheng тоже не остался в стороне. Его платье с глубоким разрезом и открытой спиной — это настоящее лето в одежде. Ничего лишнего, только плавные линии и акценты на самых привлекательных деталях тела. Идеально для свидания или прогулки у моря, когда хочется выглядеть легко, но эффектно.

Zheng. Фото: Vogue

Stella McCartney предлагает мягкие, но очень продуманные силуэты — асимметричные, с геометрическими вырезами, обнажающими кожу именно там, где надо. А в Gucci играют на контрасте черно-белой классики и современного видения сексуальности. В результате получается что-то между сдержанностью и провокацией.

Stella McCartney. Фото: Vogue

Но больше всего этим летом впечатляют пастельные платья с разрезами. Лавандовый, персиковый, нежно-голубой — такие оттенки на фоне загорелой кожи выглядят просто волшебно. Особенно если платье с открытыми плечами, подвижное, легкое, будто созданное для того, чтобы развеиваться на ветру.

Ранее мы писали о том, какие платья уже вышли из моды этим летом.

Также мы сообщали, какое платье из 80-х сейчас снова носят все.