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Главная Мода Разрезы повсюду — модное платье, которое приковывает взгляды

Разрезы повсюду — модное платье, которое приковывает взгляды

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 09:19
Платье, которое сразу покоряет сердца — все благодаря разрезу
Девушка в роскошном платье. Фото: Freepik
Ключові моменти Стильное платье, которое стоит внимания этим летом

Этим летом платья с разрезами стали настоящим открытием. Они уже давно не про вечерние выходы на красные дорожки — теперь это про жизнь здесь и сейчас. Мода весна-лето 2025 показывает нам: платье с разрезом может быть удобным, смелым, нежным и даже романтичным — все зависит от того, как его подать.

В Vogue рассказали подробнее об этом платье.

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Стильное платье, которое стоит внимания этим летом

Дизайнеры больше не боятся экспериментов. Например, у Christoper Esber платья словно скульптуры — асимметрия, вырезы, мягкие драпировки, плетения, а иногда даже блестящие металлические элементы. Но при этом их хочется носить каждый день — настолько они легкие и естественные. Представьте макси-платье цвета хаки с высоким разрезом: оно отлично смотрится и с простыми шлепанцами, и с элегантными мюли.

Елегантна сукня, в якій не жарко
Christoper Esber. Фото: The Icon

Бренд Zheng тоже не остался в стороне. Его платье с глубоким разрезом и открытой спиной — это настоящее лето в одежде. Ничего лишнего, только плавные линии и акценты на самых привлекательных деталях тела. Идеально для свидания или прогулки у моря, когда хочется выглядеть легко, но эффектно.

Сукні з глибоким розрізом на літо ідеально
Zheng. Фото: Vogue

Stella McCartney предлагает мягкие, но очень продуманные силуэты — асимметричные, с геометрическими вырезами, обнажающими кожу именно там, где надо. А в Gucci играют на контрасте черно-белой классики и современного видения сексуальности. В результате получается что-то между сдержанностью и провокацией.

В моді продумані силуети суконь
Stella McCartney. Фото: Vogue

Но больше всего этим летом впечатляют пастельные платья с разрезами. Лавандовый, персиковый, нежно-голубой — такие оттенки на фоне загорелой кожи выглядят просто волшебно. Особенно если платье с открытыми плечами, подвижное, легкое, будто созданное для того, чтобы развеиваться на ветру.

Ранее мы писали о том, какие платья уже вышли из моды этим летом.

Также мы сообщали, какое платье из 80-х сейчас снова носят все.

лето мода тренды платье стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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