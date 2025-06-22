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Главная Мода Актуальна круглый год — какая одна вещь будет подходить ко всему

Актуальна круглый год — какая одна вещь будет подходить ко всему

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 08:40
Одна вещь, подходящая под все образы — что должно быть в гардеробе каждой модницы
Девушка выбирает одежду. Фото: Freepik
Ключові моменти Какая вещь подходит к любому образу

Некоторые вещи универсальны и подходят абсолютно ко всему. Их можно комбинировать как с элегантными образами, так и повседневными луками. Среди такой базы есть один элемент гардероба, который действительно должен быть у каждой модницы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какая вещь подходит к любому образу

Конечно, базовой вещью, которая подойдет всем и будет актуальной круглый год, является белая футболка. Это основа, которая создаст нежный женственный образ для романтического ужина или аутфит для прогулки по городу с подружкой. Носить ее можно с разными вещами, но есть несколько самых популярных вариантов.

Стильный кэжуал

Наденьте белую футболку с любимыми джинсами и стильный лук уже готов. Это универсальное комбо подойдет на каждый день. Дополните образ минималистичными аксессуарами.

З чим носити білу футболку
Белая футболка и джинсы. Фото из Instagram

Элегантный офисный стиль

Для более формального образа сочетайте футболку с классическими брюками или костюмом. Такой вариант идеально подойдет для офиса или деловой встречи. Добавьте элегантные украшения и сумку, чтобы дополнить образ.

З чим носити білу футболку
Элегантный образ с белой футболкой. Фото из Instagram

Летний образ с юбкой

Это отличный вариант на лето. Можно совместить белую футболку с макси, миди или мини-юбкой. В любом случае такой аутфит будет выглядеть стильно и легко.

З чим носити білу футболку
Белая футболка и юбка. Фото из Instagram

Образ с шортами

Еще одно базовое сочетание — белая футболка и шорты. Особенно удачно такой образ подойдет на лето. Для повседневного лука можно выбрать джинсовый вариант, а если хотите создать романтический аутфит, обратите внимание на шелковые модели.

Яка річ пасує до будь-якого образу
Белая футболка и шорты. Фото из Instagram

Белую футболку можно сочетать абсолютно со всем. Это именно та вещь, которая не испортит ни один образ. Независимо от вашего стиля, она всегда будет уместной.

Напомним, ранее мы писали о том, какой аксессуар освежит любой лук. Этим летом он на пике моды.

Также мы рассказывали о том, какое платье будет модным этим летом. Его хотят абсолютно все.

мода тренды вещи образ стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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