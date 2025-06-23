Андре Тан показав універсальну капсулу на літо — знадобиться усім

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Щоб мати десятки модних образів — не обов’язково скуповувати весь магазин. Дизайнер Андре Тан показав, як скласти базову "капсулу" з усього шести речей, які можна міксувати, комбінувати й носити хоч щодня. У ній простота, стиль і комфорт.

Цією капсулою Андре Тан поділився в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Базові речі на кожен день, що знадобляться кожній

Біла футболка

Без неї не обійтися. Має бути трохи вільна, з якісної бавовни, без прозорості. Без написів і блискіток — просто класика, яка пасує до всього.

Біла футболка. Фото з Instagram

Oversize-сорочка

Лляна або віскозна, у світлому кольорі — має дорогий вигляд, носиться легко. Можна застебнути, зав’язати на талії, накинути на плечі чи навіть носити як сукню. Один елемент, з яким можна створити безліч варіантів.

Шорти або спідниця з високою талією

Легка тканина, зручна посадка, жодної синтетики. Вдень можна носити із футболкою, а ввечері додати сорочку, прикраси й змінюється весь настрій образу.

Спідниця з високою талією. Фото з Instagram

Штани-палацо

Ці довгі легкі штани візуально подовжують ноги, роблять фігуру витонченішою й додають легкості. Стиль без зусиль — те, що треба.

Сукня-комбінація на тонких бретелях

Базова, мінімалістична — вона стає основою як денного, так і вечірнього образу. Вдень ідеально поєднується із сорочкою та сандалями, увечері з підборами й аксесуарами.

Сукня-комбінація на тонких бретелях. Фото з Instagram

Легкий жакет

Формує силует, додає завершеності. Накиньте поверх футболки чи сукні, щоб обрав мав максимально продуманий вигляд. Жакет — це не "офісна" історія, це універсальний штрих до образу.

Аксесуари, які додадуть образам шарму:

масивні сережки;

кілька лаконічних підвісок;

стильні окуляри;

плетена сумка або м’який мішечок;

шовкова хустинка — на голову, як топ, на сумку, на шию;

в’єтнамки або кеди.

Андре Тан радить не ускладнювати — стиль не в кількості речей, а в їх поєднанні. Іноді все, що треба — це шовкова хустинка й правильна посадка шортів.

Раніше ми писали про те, яке трендове взуття цього літа радить Андре Тан.

Також ми повідомляли про нюанси в літньому образі, що можуть зіпсувати зовнішній вигляд.