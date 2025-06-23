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Главная Мода Универсальные вещи для лета — что советует носить Андре Тан

Универсальные вещи для лета — что советует носить Андре Тан

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 11:13
Андре Тан показал универсальную капсулу на лето — пригодится всем
Стильная девушка. Фото: Freepik
Ключові моменти Базовые вещи на каждый день, которые пригодятся каждой

Чтобы иметь десятки модных образов — не обязательно скупать весь магазин. Дизайнер Андре Тан показал, как составить базовую "капсулу" из всего шести вещей, которые можно миксовать, комбинировать и носить хоть каждый день. В ней простота, стиль и комфорт.

Этой капсулой Андре Тан поделился в Instagram.

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Базовые вещи на каждый день, которые пригодятся каждой

Белая футболка

Без нее не обойтись. Должна быть немного свободная, из качественного хлопка, без прозрачности. Без надписей и блесток — просто классика, которая подходит ко всему.

Біла футболка знайдеться в шафі кожної
Белая футболка. Фото из Instagram

Oversize-рубашка

Льняная или вискозная, в светлом цвете — выглядит дорого, носится легко. Можно застегнуть, завязать на талии, накинуть на плечи или даже носить как платье. Один элемент, с которым можно создать множество вариантов.

Шорты или юбка с высокой талией

Легкая ткань, удобная посадка, никакой синтетики. Днем можно носить с футболкой, а вечером добавить рубашку, украшения и меняется все настроение образа.

Спідниця з високою талією завжди в тренді
Юбка с высокой талией. Фото из Instagram

Брюки-палаццо

Эти длинные легкие брюки визуально удлиняют ноги, делают фигуру изящнее и добавляют легкости. Стиль без усилий — то, что нужно.

Платье-комбинация на тонких бретелях

Базовое, минималистичное — оно становится основой как дневного, так и вечернего образа. Днем идеально сочетается с рубашкой и сандалиями, вечером с каблуками и аксессуарами.

Сукня на літо завжди вдалий вибір
Платье-комбинация на тонких бретелях. Фото из Instagram

Легкий жакет

Формирует силуэт, добавляет завершенности. Набросьте поверх футболки или платья, чтобы облик выглядел максимально продуманным. Жакет — это не "офисная" история, это универсальный штрих к образу.

Аксессуары, которые добавят образам шарма:

  • массивные серьги;
  • несколько лаконичных подвесок;
  • стильные очки;
  • плетеная сумка или мягкий мешочек;
  • шелковый платок — на голову, как топ, на сумку, на шею;
  • вьетнамки или кеды.

Андре Тан советует не усложнять — стиль не в количестве вещей, а в их сочетании. Иногда все, что нужно — это шелковый платок и правильная посадка шорт.

Ранее мы писали о том, какую трендовую обувь этим летом советует Андре Тан.

Также мы сообщали о нюансах в летнем образе, которые могут испортить внешний вид.

Андре Тан лето мода вещи стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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