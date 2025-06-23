Андре Тан показал универсальную капсулу на лето — пригодится всем

Стильная девушка. Фото: Freepik

Чтобы иметь десятки модных образов — не обязательно скупать весь магазин. Дизайнер Андре Тан показал, как составить базовую "капсулу" из всего шести вещей, которые можно миксовать, комбинировать и носить хоть каждый день. В ней простота, стиль и комфорт.

Этой капсулой Андре Тан поделился в Instagram.

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Белая футболка

Без нее не обойтись. Должна быть немного свободная, из качественного хлопка, без прозрачности. Без надписей и блесток — просто классика, которая подходит ко всему.

Белая футболка. Фото из Instagram

Oversize-рубашка

Льняная или вискозная, в светлом цвете — выглядит дорого, носится легко. Можно застегнуть, завязать на талии, накинуть на плечи или даже носить как платье. Один элемент, с которым можно создать множество вариантов.

Шорты или юбка с высокой талией

Легкая ткань, удобная посадка, никакой синтетики. Днем можно носить с футболкой, а вечером добавить рубашку, украшения и меняется все настроение образа.

Юбка с высокой талией. Фото из Instagram

Брюки-палаццо

Эти длинные легкие брюки визуально удлиняют ноги, делают фигуру изящнее и добавляют легкости. Стиль без усилий — то, что нужно.

Платье-комбинация на тонких бретелях

Базовое, минималистичное — оно становится основой как дневного, так и вечернего образа. Днем идеально сочетается с рубашкой и сандалиями, вечером с каблуками и аксессуарами.

Платье-комбинация на тонких бретелях. Фото из Instagram

Легкий жакет

Формирует силуэт, добавляет завершенности. Набросьте поверх футболки или платья, чтобы облик выглядел максимально продуманным. Жакет — это не "офисная" история, это универсальный штрих к образу.

Аксессуары, которые добавят образам шарма:

массивные серьги;

несколько лаконичных подвесок;

стильные очки;

плетеная сумка или мягкий мешочек;

шелковый платок — на голову, как топ, на сумку, на шею;

вьетнамки или кеды.

Андре Тан советует не усложнять — стиль не в количестве вещей, а в их сочетании. Иногда все, что нужно — это шелковый платок и правильная посадка шорт.

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