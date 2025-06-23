Андре Тан показал универсальную капсулу на лето — пригодится всем

Универсальные вещи для лета — что советует носить Андре Тан
Чтобы иметь десятки модных образов — не обязательно скупать весь магазин. Дизайнер Андре Тан показал, как составить базовую "капсулу" из всего шести вещей, которые можно миксовать, комбинировать и носить хоть каждый день. В ней простота, стиль и комфорт.
Этой капсулой Андре Тан поделился в Instagram.
Базовые вещи на каждый день, которые пригодятся каждой
Белая футболка
Без нее не обойтись. Должна быть немного свободная, из качественного хлопка, без прозрачности. Без надписей и блесток — просто классика, которая подходит ко всему.
Oversize-рубашка
Льняная или вискозная, в светлом цвете — выглядит дорого, носится легко. Можно застегнуть, завязать на талии, накинуть на плечи или даже носить как платье. Один элемент, с которым можно создать множество вариантов.
Шорты или юбка с высокой талией
Легкая ткань, удобная посадка, никакой синтетики. Днем можно носить с футболкой, а вечером добавить рубашку, украшения и меняется все настроение образа.
Брюки-палаццо
Эти длинные легкие брюки визуально удлиняют ноги, делают фигуру изящнее и добавляют легкости. Стиль без усилий — то, что нужно.
Платье-комбинация на тонких бретелях
Базовое, минималистичное — оно становится основой как дневного, так и вечернего образа. Днем идеально сочетается с рубашкой и сандалиями, вечером с каблуками и аксессуарами.
Легкий жакет
Формирует силуэт, добавляет завершенности. Набросьте поверх футболки или платья, чтобы облик выглядел максимально продуманным. Жакет — это не "офисная" история, это универсальный штрих к образу.
Аксессуары, которые добавят образам шарма:
- массивные серьги;
- несколько лаконичных подвесок;
- стильные очки;
- плетеная сумка или мягкий мешочек;
- шелковый платок — на голову, как топ, на сумку, на шею;
- вьетнамки или кеды.
Андре Тан советует не усложнять — стиль не в количестве вещей, а в их сочетании. Иногда все, что нужно — это шелковый платок и правильная посадка шорт.
Ранее мы писали о том, какую трендовую обувь этим летом советует Андре Тан.
Также мы сообщали о нюансах в летнем образе, которые могут испортить внешний вид.
Читайте Новини.LIVE!