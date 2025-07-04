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Главная Мода Белый на все случаи жизни — универсальные образы от Мишиной

Белый на все случаи жизни — универсальные образы от Мишиной

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 18:03
Белая одежда на каждый день — универсальные луки от Ксении Мишиной
Ксения Мишина. Фото: Instagram/misha.k.ua

Лето и белый — союз, который никогда не выходит из моды. Этот цвет как глоток свежего воздуха в жаркий день: освежает, добавляет легкости и подходит абсолютно всем. Неудивительно, что именно его выбирают украинские звезды, когда хотят выглядеть безупречно и непринужденно. Одна из них — актриса Ксения Мишина — в своих образах показывает, как носить белое так, чтобы ловить восхищенные взгляды.

Новини.LIVE разобрал три ее трендовых образа в белом цвете.

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Стильные образы от актрисы Ксении Мишиной

Первый лук — идеальный пример городского комфорта с нотками элегантности. Серая водолазка в сочетании с прямыми белыми брюками — это уже стильно. А кроссовки в тон добавляют ощущение легкости и уверенности. Образ получился как будто специально создан для прогулок после дождя: удобно, тепло, и в то же время абсолютно в тренде.

Стильний літній образ від Мішиної на прохолодну погоду
Образ с белыми брюками. Фото из Instagram

А когда на улице жара, хочется максимальной свободы и здесь Ксения тоже знает, как выглядеть круто. Ультракороткий белый топ и джинсовые шорты свободного кроя — простое, но очень удачное решение. Этот образ легко представить и на летнем отдыхе у моря, и во время неспешной прогулки по городу. Массивные босоножки добавляют изюминку, делая образ завершенным и немного дерзким — именно то, что нужно для лета.

Ідеальний літній образ, коли хочеться трохи свободи
Образ на жару от Мишиной. Фото из Instagram

А в завершение настоящая классика с акцентом: белая блузка с оригинальными вставками на рукавах. Такой вариант находка для особого случая. Поход в ресторан, спектакль в театре или романтическая встреча — белая блуза всегда уместна. И не нужно ничего лишнего, ведь она сама создает настроение и привлекает внимание.

Романтичний образ від Мішиної
Белая блузка в образе. Фото из Instagram

Лето — время белого цвета. И если хочется выглядеть уверенно, стильно и легко, как дуновение ветерка в жару — смело вдохновляйтесь образами звезды.

Ранее мы писали о том, какая базовая вещь должна быть в гардеробе каждой.

Также мы сообщали об универсальных вещах на лето, о которых рассказал Андре Тан.

мода знаменитости одежда тренды стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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